Rumlarda 5 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 16 bin 484 test yapıldı, 152'si yerel, 181 pozitif vakaya rastlandı, 83 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte Coronavirüs’ten 5 kişi hayatını kaybetti, 484 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; tespit edilen vakalardan 6 kişi yurt dışından hava yolu ile 3 kişi deniz yolu ile ülkemize geldi. 20 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

152 yerel vakanın dağılımı da açıklandı.

En çok vaka Girne’de

Açıklamaya göre; 49 kişi Lefkoşa, 52 kişi Girne, 41 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke bölgesinden tespit edildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-16, Gönyeli-12, Haspolat-1, Yenikent-2, Kumsal-1, Değirmenlik-1,

Metehan-1, Dereboyu-1, Alayköy-1, K.Kaymaklı-1, Göçmenköy-1, Ortaköy-9, Yenişehir-2.

Girne: Girne Merkez-30, Boğazköy-2, Alsancak-7, Karaoğlanoğlu-2, Aşağı Girne-1, Yukarı Girne-1, Bahçeli Köyü-1, Ağırdağ-1, Karakum-1, Çatalköy-1, Lapta-5.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-12, Tatlısu-2, Maraş-4, Gülseren-2, Mutluyaka-1,

Türkmenköy-1, Surlariçi-1, Çanakkale-1, Köprü Köyü-1, Korkuteli-1, Anadolu-1, Dumlupınar-1, Karakol-1, Yeni Boğaziçi-7, Vadili-1, Kaleiçi-1, Sakarya-3.

İskele: İskele Merkez-4, Mehmetçik-1, Yarköy-1, Ziyamet-2.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1.

Lefke: Doğancı -1.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 2.128.354

Toplam vaka sayısı: 12.985

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 11.236

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1707

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 58

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1532

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 108

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 42

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 9

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 4359

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 411

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 299

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 2704

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 34.696

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs’ten 5 kişi hayatını kaybetti, 484 yeni vaka saptandı.

Güneydeki haber kaynaklarında yer alan Rum Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre dün 54 bin 249 test yapıldı ve 484 pozitif vakaya rastlandı.

Toplam vaka sayısı 107 bin 485'e yükseldi. Dün 5 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kayıpları 452'ye ulaştı. Tedavi gören hasta sayısı 264, durumu ciddi olanların sayısı da 94 olarak açıkladı.