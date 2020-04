‘Sağlık çalışanlarımızın yanındayız’

Tüm dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs salgınıyla mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de sağlık çalışanlarının büyük özverisi ile devam ediyor.

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Hande Tibuk, Merit otelleri olarak sağlık çalışanlarının yanında olduklarını duyurdu. Tibuk, pandemi süresince her türlü özveriyi gösteren sağlık çalışanlarından 50 kişiyi aileleriyle birlikte Merit otellerinde istedikleri tarihlerde misafir edeceklerini, ayrıca her türlü hizmet alımı için tüm sağlık çalışanlarına yüzde elli indirim uygulayacaklarını duyurdu.

“Kahraman sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz” diyen Hande Tibuk , Koronavirüs ile mücadele kapsamında zorlu şartlarda çalışan beyaz meleklere minnettarlık duyduklarını söyledi. Hande Tibuk, “Web sitemiz üzerinden müracaat eden sağlık çalışanlarımız arasından yapılacak çekiliş ile her Merit oteli için 10 kişi belirlenecek. Bu kahraman sağlıkçılarımızı, eşleri ve çocuklarıyla istedikleri bir tarihte bir hafta ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Merit Otelleri olarak yapacağımız bu çalışmanın diğer otellere de örnek teşkil etmesini temenni ederiz” dedi.