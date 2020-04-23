Pilli’den olumlu haber

Kuzey Kıbrıs’ta dün ilk kez günlük ortalama 350 test olan test sayısı iki katına çıktı.

Yapılan 646 test sonucunda yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Böylelikle son 5 gündür yeni vaka tespit edilmezken, hasta sayısı 108’de kaldı.

Lefkoşa Dr. Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 2 hasta daha taburcu edilirken, iyileşen vaka sayısı 87 oldu. Toplam test sayısının 7 bin 525’e çıktığı kaydedilirken, tedavisi süren hasta sayısı da 17’ye düştü.

Bu arada Lefkoşa Türk Belediyesi’nde çalışan 154 personele test tapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı.

Test sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; dün 646 test yapıldı, yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı.

Son 5 gündür yeni vakaya rastlanmazken, toplam tespit edilen hasta sayısı 108’de kaldı.

Pandemi hastanesinde tedavi gören 2 hasta daha taburcu edilirken, son 5 günde iyileşen vaka sayısı 6 oldu.

Yoğun bakımda hasta bulunmadığı, toplam test sayısının 7 bin 525’e çıktığı kaydedilirken, tedavisi süren hasta sayısı da 17’ye düştü. Toplam iyileşen hasta sayısı 87 olurken, şimdiye kadar kaybedilen vaka sayısı da 4’te kaldı.

Bu arada Lefkoşa Türk Belediyesi’nde çalışan 154 personele test tapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dün 154 belediye çalışanına hızlı test yapıldığını, sonuçların negatif çıktığını açıkladı. Harmancı, testlere Cuma günü devam edeceğini ekledi.

AB 30 bin tulum gönderdi

Öte yandan AB Mali Yardım Tüzüğü çerçevesinde Covit-19 ile mücadele kapsamında Avrupa Komisyonu ve UNDP tarafından gönderilen 30 bin tulum Sağlık Bakanlığı’na ulaştırıldı.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıs Türk Üyeleri, 30 bin tulumun, Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiğini bildirdi. Önceki gün de 20 adet aspirator, 15 bin adet yüz siperi, laboratuvarda kullanılmak üzere 1 adet biyokabin ve 1 adet tıbbi atık öğütücüsü Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmişti.

Corona’da son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:….646

Dün Tespit Edilen Vaka:.....0

Dün Taburcu Olan Vaka:…..2

Toplam Test Sayısı:.............7525

Vaka Sayısı:.........................108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................17 (Max kapasite: 173)

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı:...........87 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş:.....510

Karantina Süresi Biten:.......1324