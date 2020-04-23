Güney Kıbrıs’ta bir can kaybı daha

Güney Kıbrıs’ta dün Bin 441 test yapıldı, 6 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Tedavi gören bir kişi ise Corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 790'a yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu. Dün hayatını kaybeden vakanın 78 yaşında bir hasta olduğu ifade edildi.

Rum haber kaynakları, 790 pozitif vakadan 10 tanesinin İngiliz üslerinde saptandığını belirtirken; market, fırın ve sağlık çalışanlarıyla polislere yönelik başlatılan 20 bin hedefli testlerin devam ettiği, bugüne kadar 10 bin 613 kişiye bu testlerin yapıldığı kaydedildi.

Bu arada Doktor Marios Loizu, enfeksiyon vakalarla karşılaşılmaya devam edileceğini, virüsün insandan insana bulaşmasını azaltmak için sosyal mesafe kuralına uyulmasının şart olduğuna dikkat çekti.

Dr. Loiszu yerel bulaşmanın tavan yaptığını belirterek “sosyal mesafe kuralına uyuluyor mu?” diye sordu.