Sahiller doldu Metehan kilitlendi

Ömer KADİROĞLU-Ergün YAHAT

Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde bazıları pikniğe, bazıları denize bazıları da gezmek için Güney Kıbrıs’a giderken, Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda güneye gidişlerden dolayı yine yoğunluk oluştu.

Metehan kapısındaki araç kuyruğu Kermiya Sosyal Konutlarına kadar uzandı. Güneydeki alışveriş merkezleri, hayvanat bahçesi ve tatil merkezlerine gidenler 43 dereceyi aşan sıcaklıkta uzun süre araçlarında bekledi.

Başkentin tarihi çarsısı Arasta ise boş kaldı. Güneyden kuzeye geçen turistler uğrak mekanları olan Arasta’da istediğini bulamadı.

Bayram tatili nedeniyle Arasta’da az sayıda iş yeri hizmet verdi.

Bu nedenle çarşıda sürekli yaşanan yoğunluk dün görülmedi.

Kuzeye geçen Rum ve turistler açık mağazalardan alışveriş yaptı, Büyük Han’a yemek yedi.

Bayramda tatile çıkmayanlar ve güneye gitmeyenler ise piknik alanlarını ve sahilleri doldurdu.

Bayram tatilini değerlendirmek için güneye gitmek isteyenler ancak kavurucu sıcaklarda uzun süre bekleyenler yaşananlara bir kez daha isyan etti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar şunları söyledi:

Ne dediler…?

Cemal Uluçay

“Bir saat 40 dakikadır güneye geçmek için bekliyoruz. Güneye iş amacıyla geçiyoruz. Haftada bir gün ya iş ya da sağlık nedeniyle güneye geçiyoruz ve bu sıkıntıyı çekiyoruz. Yıllardır var olan bu sıkıntıya bir çözüm bulamadılar. Bu yolu genişletseler ve makine alıp kontrol noktalarına koysalar ve kimliklerimizi okutup geçsek aslında bu sıkıntı ortadan kalkacaktır ancak bu basit işleri çözmek istemedikleri için adım atmıyorlar.”

Yenal Öztürk

“Ailemi ve arkadaşlarımı Güney Kıbrıs’a götürmeyi istedim ancak bir buçuk saattir kapıya ulaşamadık. Bu sistem bu şekilde yanlıştır. Bu sistem bana Kemal Sunal’ın Propaganda filmini hatırlatıyor. Küçücük bir adada kimlik göstererek geçiş yapıyoruz. Bu ada bir ise bu sınır kapılarının kaldırılması gerekiyor. Ya daha fazla kapı açılsın ya da insanları bu sıcağın altında bekletmemek adına sınırları kaldırın.”

Orçun Oranoğlu

“Bir buçuk saat bekledik. 45 derece sıcağın içinde yandık. Çocukları hayvanat bahçesine götürmek istedik ancak sadece buradan geçebilmemiz sanırım iki saati bulacaktır. Bu konu uzun bir süredir var ancak sorun hala çözülemedi. Bir çalışma yapılarak buradaki sıkıntının ortadan kaldırılmaları ve geçişleri rahatlatmaları gerekiyor.”

Günay Avcan

“45-50 dakikadır güneye geçmek için bekliyoruz. Normal şartlarda bu kadar beklemezdim ancak tatil olduğu için bekliyorum. Güneye geçiş amacım oradan alışveriş yapmaktır. Çok sık gitmesem de buradaki bu sorunun yıllardır yaşandığını biliyorum. Yetkililerden bir şey olmayacağı için bir beklentim yoktur.”

Tugay Tecimer

“Güneye alışveriş için gitmek istedik ancak 55 dakikadır buradayız ve bayılıyoruz. Keşke üç şerit yol yapsalar ve gişeleri çoğaltsalar vatandaş bu işkenceyi çekmemiş olsa. Ben güneye çok sık geçmiyorum. Sadece bayramlarda veya özel günlerde gidiyorum. Sanırım çok fazla beklemeyip buradan geri döneceğim.”