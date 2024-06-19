Süper manyak

Girne’ye bağlı Boğazköy’de çocuk parkında oyun oynayan 11 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Pakistanlı Ajman Raja tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının çocukları yanağından öptüğü, sarıldığı ve evlerine kadar takip ettiği belirtildi. Zanlının çocuklara para gösterip, adlarını sorduğu açıklandı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 16 Haziran saat 19.00 sıralarında Boğazköy’de bulunan bir apartmanın önünde meydana geldiğini söyledi. Polis, Dikmen’de sakin zanlının apartmanın yakınlarındaki çocuk parkında oynayan 11 yaşlarındaki iki kız çocuğunun yanına giderek, cebinden 200 TL çıkardığını, parayı vereceğini söyleyerek, çocukların adlarını sorduğunu açıkladı. Polis, zanlının çocuklardan birini alnından ve yanağından öptüğünü, diğerini ise belinden sardığını dile getirdi.

Polis, zanlıların çocukların evlerine kadar takip ettiğini de belirtti. Şikayet üzerine zanlının 17 Haziran’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, resmi tatil olmasından dolayı muhaceret araştırması yapamadıklarını belirtti. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu kaydetti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

