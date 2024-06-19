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Süper manyak

Parkta oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunu boynundan öpen Ajman Raja, 200 TL vereceğini söyledi

Süper manyak
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Girne’ye bağlı Boğazköy’de çocuk parkında oyun oynayan 11 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Pakistanlı Ajman Raja tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının çocukları yanağından öptüğü, sarıldığı ve evlerine kadar takip ettiği belirtildi. Zanlının çocuklara para gösterip, adlarını sorduğu açıklandı.
Duruşmada olguları aktaran polis,  olayın 16 Haziran saat 19.00 sıralarında Boğazköy’de bulunan bir apartmanın önünde meydana geldiğini söyledi. Polis, Dikmen’de sakin zanlının apartmanın yakınlarındaki çocuk parkında oynayan 11 yaşlarındaki iki kız çocuğunun yanına giderek, cebinden 200 TL çıkardığını, parayı vereceğini söyleyerek, çocukların adlarını sorduğunu açıkladı. Polis, zanlının çocuklardan birini alnından ve yanağından öptüğünü, diğerini ise belinden sardığını dile getirdi.
Polis, zanlıların çocukların evlerine kadar takip ettiğini de belirtti. Şikayet üzerine zanlının 17 Haziran’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, resmi tatil olmasından dolayı muhaceret araştırması yapamadıklarını belirtti. Polis, incelenecek kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu kaydetti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. 
Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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YORUMLAR
Utanın
Utanın - 8 saat Önce

Hala daha boyle insanlari adaya koruz devam edin bastakiler

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 saat Önce

Beterin de Beteri var deyip Bugünkü Halimize hiç de Üzülmeyelim Baştakiler ve Altdakiler için Görecek Günlerimiz daha Gelmedi !!

Ck
Ck - 1 saat Önce

Hala bunları dolduruyorsunuz ülkeye.... daha kötü ne olabilir !!!!!!!

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