Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Pedra isimli iş yerinden müzik ses sistemi çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Yılmaz Demir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmeyen zanlı hakkındaki olgular aktırılarak, tutuklu yargı talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Ocak 2024 tarihinde 01.00-08.00 saatleri arasında Surlariçi’nde faaliyet gösteren Pedra isimli barın ahşap kapısının sert bir cisimle açılarak içeriye giriş yapıldıktan sonra işletme içerisinden müzisyen K.A.’ya ait 10 bin TL değerindeki JBL marka Parti Box ses sisteminin çalındığını söyledi.

Polis, cihazın 12 Ocak 2024 tarihinde Soner Topaloğlu ve Turgay Tinli'nin Lefkoşa terminal bölgesinde tasarruflarında bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada ses cihazının Yılmaz Demir'den 9 Ocak 2024 tarihinde satın aldıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, 12 Ocak 2024 tarihinde Yılmaz Demir hakkında tutuklama emri alındığını, 15 Mart’ta tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, 16 Mart’ta zanlının gönüllü ifade verdiğini, ses sistemini Boran Demir’den aldığını söylediğini açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu Boran Demir’in cezaevine olduğunun öğrenildiğini ve ifadesinin alındığını söyledi.

Polis, Demir’in olayın gerçekleştiği 8 Ocak 2024 tarihinde Gönyeli Karakolunda tutuklu olduğunu söylediğini belirtti.

Polis, karakoldan yapılan soruşturmada Demir’in ifadesinde doğru söylediğinin tespit edildiğini, 8 Ocak’ta tutuklandığını, 9 Ocak’ta cezaevine gönderildiğini ve halen cezaevinde bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.