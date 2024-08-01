‘Alkollüydük’

Girne'de sabaha karşı Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulunan trafik ışığını sökerek çalan biri 17, ikisi 18 yaşlarındaki 3 genç dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Mert Efe Güngör, (18) İsmail Akyürek (E-18) ve A.R.B.’nin (E-17) trafik ışığını sökerken alkollü olduklarını söyledikleri açıklandı.

Zanlılardan A.R.B.’nin ışığı odasına süs olarak koymayı amaçladığı belirtildi.

Polis, zanlıların 29 Temmuz 2024 tarihinde, saat 05.00 sıralarında Girne'de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan 16 bin TL değerindeki trafik lambasını söküp hasara uğrattıktan sonra çaldıklarını söyledi.

Soruşturma memuru, zanlıların aynı gün polise gelerek, ışığı teslim ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların ifadelerinde sarhoş olduklarını, bir anda böyle bir şey yaptıklarını, A.R.B.’nin ışığı odasına koyacağı düşüncesiyle bu suçu işlediklerini söylediklerini aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, hasar tespiti yapılacağını ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Trafik ışığı belediyeye teslim edildi

Trafik ışığının çalınmasına dair anlar güvenlik kameralarına yansımış, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı.

Zanlılar önceki gün polise giderek, teslim olmuş, ışığı da iade etmişti.

Trafik ışığı Girne Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edilmişti.