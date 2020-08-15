Şansını kaybetti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da geçtiğimiz haziran ayında dört ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili tutuklandıktan sonra yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan Muhammad Sanı İsa yine rahat durmadı. Zanlı bu kez Lefkoşa Surlariçi'nde müşteri olarak girdiği satış mağazasından cep telefonu çaldı. Kısa sürede yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme daha önce üniversite öğrencisi olduğu için teminatla serbest bıraktığı zanlıyı bu kez cezaevine gönderdi.

Askıda davası var

Duruşmada olayı aktaran polis, 13 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa Surlariçi'nde faaliyet gösteren Taşcell isimli satış mağazasına müşteri olarak giden zanlının, kendisine tanıtım maksatlı verilen 2 bin TL değerindeki iPhone 7 marka cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilip tutuklandığını ve çalınan cep telefonunun üzerinde bulunduğunu belirtti. Zanlının suçunu itiraf ettiğini kaydeden polis, ayrıca daha önceden de hırsızlık yaptığı için askıda davası olduğunu söyledi.

Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.