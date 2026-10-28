Şarkılarıyla mest etti

Orta Doğu’nun yıldız isimlerini misafirleriyle buluşturan Merit Royal Diamond Otel, “Arap Müziğinin Şövalyesi” olarak tanınan Lübnanlı ünlü sanatçı Assi El Hallani’yi sahnesinde ağırladı. Geçtiğimiz Cumartesi, Diamond’ın göz kamaştıran atmosferinde sahne alan Assi El Hallani, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık iki bin hayranına unutulmaz bir konser verdi.

Hit şarkılarından “Bhibbek We Bghar” ile sahneye giriş yapan Assi El Hallani, güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla hayranlarını büyüledi. Geleneksel Arap halk dansı Dabke’nin ritimlerini müziğine taşıyan başarılı sanatçı, “Sizlerle yeniden Diamond’da buluşmak çok güzel” sözleriyle hayranlarına seslendi. Hareketli şarkılarıyla gece boyunca eğlencenin ritmini düşürmeyen Assi El Hallani, konserin ilerleyen dakikalarında oğluyla birlikte seslendirdiği şarkılarla büyük alkış aldı.