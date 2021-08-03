Satış amaçlı ‘vahim suç’

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından 12 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda 83 gram eroin türü uyuşturucuyla yakalanan Hammet Aygörmez (65) ile Nedim Sovukkanlı (63) hakkındaki dava dün sonuçlandı.

Yargılanmak üzere 19 Ocak 2021 tarihinde cezaevine gönderilen sanıklar uzun süreli hapse mahkum edildi.

Kararda sanıkların uyuşturucu maddeyi ticari amaçlı tasarruf ettikleri, bu hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiği belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Hammet Aygörmez’e 2.5, benzeri suçtan sabıkaları olan Nedim Sovukkanlı’ya ise 3,5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. 12 Ocak 2021 tarihinde Hammet Aygörmez ve Nedim Sovukkanlı'nın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair ihbar alındığı belirtildi. İhbar üzerine sanıkların Küçük Kaymaklı bölgesinde park halindeki bir araçta tespit edildikleri kaydedildi. Sanıkların polisi görünce araçtan poşet atıp kaçmaya çalıştıkları ancak kısa sürede yakalandıkları belirtildi. Poşette yapılan aramada 83 gram eroin türü uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı. Sanıkların soruşturmanın ardından 19 Ocak 2021 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildikleri anımsatıldı.

Sanıklar hakkındaki kararı okuyan Yargıç Şerife Kâtip, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, madde kullanımının yaygınlaştığını ifade etti. Kâtip, bu durumun toplumda endişe ve korku yarattığını dile getirdi.

Katip, sanıkların cezalarına karar verilirken suçun işleniş şeklinin, uyuşturucu miktarının göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti. Yargıç Şerife Kâtip, sanıkların ticaret amaçlı 83 gram ağırlığındaki eroini tasarrufu etmesini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti.

Kâtip, kamu menfaati göz önünde tutularak, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, Hammet Aygörmez’e 2.5, benzeri suçtan sabıkaları olan Nedim Sovukkanlı’ya ise 3.5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.