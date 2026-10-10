22 yaşında veda etti

Gökhan yolunda meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Ramazan Topçu hayatını kaybetti, araç sürücüsü 28 yaşındaki Yakup Saldı ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün saat 12.25 sıralarında meydana geldi.

Gökhan köy yolu üzerinde, Yakup Saldı yönetimindeki JP 678 plakalı salon araçla güney istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidişine göre yolun sağından çıktı. Toprak sete çarpan araç takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Yakup Saldı ve araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Topçu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ramazan Topçu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Yakup Saldı’nın tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.