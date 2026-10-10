Tam bir skandal

Ömer KADİROĞLU

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada yeni bir skandal ortaya çıktı. Polisin dünkü duruşmada mahkemeye verdiği bilgiye göre; Filo’nun ses kayıt cihazı 28 Ağustos akşamı devre dışı bırakıldı. Polis; 28 Ağustos gecesi ses cihazının ayak sesleri kaydettiğini, o nedenle gemiye kimlerin girdiğini tespit etmek amacıyla limandaki güvenlik kameralarının inceleneceğini açıkladı.

Polis dünkü duruşmada 28 Ağustos öncesinde son 5 günlük ses kayıtlarının incelendiğini belirterek henüz kime ait olduğu saptanamayan bir şahsın “Bu gemi sezonu çıkarmaz” dediğini belirtti.

Mahkeme 9 zanlının tutukluluk süresini 7’şer gün daha uzatırken, kayıp yakınları mahkeme dışında toplanarak suçlulara en ağır cezanın verilmesi için ‘adalet’ çağrısı yaptı.

Facia gününe ait ses kaydı yok

Filo Jet’in batmasına ilişkin soruşturma kapsamında 40 gündür tutuklu bulunan A.Ö., M.Ö., M.N.S., Z.Ö., M.G., S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ., ek tutukluluk talebiyle yedinci kez mahkemeye çıkarıldı. “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklu bulunan dokuz zanlının tutukluluk süresi yedişer gün daha uzatıldı.

Duruşmada olguları aktaran Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, kaza gününe ilişkin Seyir Veri Kayıt cihazı (VDR) kaydına erişilemediğini açıkladı. Mannaş, incelemede, VDR’ın bulunduğu geminin kaptan köşkünde 28 Ağustos saat 20.39’da ayak sesi duyulduğunu, ardından ses kaydının durduğunu ve bu nedenle 30 Ağustos’taki kayıtların alınamadığını söyledi.

Mannaş, iki ayrı elektrik hattına bağlı olan VDR’ın neden kayıt yapmayı durdurduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, cihazın kapanmasından önceki ses kayıtlarının ne olduğu ve kimlere ait olduğu ile diğer verilerin Polis Genel Müdürlüğü nezdinde görevlendirilen uzmanlar tarafından incelenmesinin sürdüğünü belirtti.

VDR’ın kapandığı sırada gemide kimlerin bulunduğunun da araştırıldığını kaydeden Mannaş, güvenlik kamerası görüntülerinin temin edilerek incelendiğini söyledi. VDR’ın çalışmasının kontrol edilmesinin kaptanın sorumluluğunda bulunduğunu kaydeden Mannaş, cihazdaki bir arızanın kaptan köşkünde uyarı olarak görülebildiğini, bunun sefer öncesinde ilgili liman makamlarına bildirilmesi gerektiği yönünde bilgi temin ettiklerini belirtti.

“Bu gemi bu sezonu çıkarmayacak”

VDR’ın 28 Ağustos’tan önceki kayıtlarının da incelendiğini belirten Mannaş, dinlenen beş günlük ses kaydında gemideki çeşitli arızalara ilişkin konuşmalar duyulduğunu aktardı.

Kayıtlarda birinci kaptan ve ikinci makinist arasından konuşmalar olduğunu kaydeden Mannaş, üçüncü bir kişi tarafından da “Geminin bu sezonu çıkaramayacağına”, gemide jeneratör arızası bulunduğuna, dalgalı günlerde su aldığına ve masraf yapılmadığına dair ifadeler geçtiğini belirtti. Mannaş, sesi duyulan kişilerin kim olduğu konusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Mannaş, geminin sol ön bodoslamasında daha önce tespit edilen hasar ve yapılan tamirata ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, Akdeniz Tersanesi ve diğer kurumlarda yapılması planlanan araştırmalarla ilgili yazışmaların sürdüğünü, 11 Eylül’de talep edilen bilirkişi heyetinin Türkiye’den henüz gelmediğini kaydetti. Mannaş, soruşturma kapsamında derdest emri bulunan kişilerin aranmasına da devam edildiğini belirtti.

Avukat Bahar Ersözer, soruşturmanın 40 günü aştığına dikkat çekti, Türkiye’den beklenen bilgi ve raporların henüz temin edilmemesini ve bilirkişi heyetinin henüz gelmemesini eleştirdi. “Tahkikatın yavaş ilerlediğini” savunan Ersözer, VDR’ın kapanmasına ilişkin polise, ‘Bu bir suikast olabilir mi?’ diye sordu. Mannaş ise bu yönde bir bulguları olmadığını söyledi.

Mahkeme, incelemelerin ve diğer soruşturma işlemlerinin devam ettiğine işaret ederek, dokuz zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Aileler mahkeme önünde toplandı

Faciada kaybolan ve hayatını kaybedenlerin yakınları duruşma sırasında Girne Kaza Mahkemesi önünde bekledi. Aileler, duruşmanın tamamlanmasının ardından mahkemede aktarılan olgulara ilişkin sözlü tepki gösterdi.