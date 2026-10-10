Emri veren ‘Emmi’ kayıp

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Sami Doğan’a ait oto galerinin kurşunlanmasıyla ilgili davada karar açıklandı. Emmi lakaplı Mehmet Kurtoğlu’nun yönlendirmesiyle gerçekleştirilen saldırıda tetiği çeken Hamit Altıok 8 yıl, suç ortakları Emiray Naifoğlu ve Eren Akdemir 7’şer yıl, silahı saklayan Rahman Eren Demir ise 5 yıl hapse mahkûm edildi. Ağır Ceza Mahkemesi, olayın planlı şekilde gerçekleştirilmesini, toplum huzurunu tehdit etmesini ve iş yerinde maddi hasara yol açmasını ağırlaştırıcı unsurlar arasında değerlendirdi.

Kararı okuyan Heyet Başkanı, sanıkları “kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar” suçlarından suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Başkan, Hamit Altıok ile Emiray Naifoğlu’nun 7 Kasım 2025 tarihinde ülkeye geldiklerini belirtti. Başkan, Emmi lakaplı bir şahsın yönlendirmesiyle hareket eden iki sanığın, ülkeye gelişlerinden bir gün sonra, 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 sıralarında Lefkoşa’da Ali Hoca Sokak üzerinde bulunan Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına ateş açtıklarını anımsattı.

Sanıkların Maraton marka 9 milimetrelik tabancayla iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini belirten Başkan, olayın ardından Hamit Altıok ile Emiray Naifoğlu’nun taksiyle havaalanına gittiklerini, ancak sonradan tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Başkan, bu iki sanığın ardından Eren Akdemir ile Rahman Eren Demir’in de tutuklandığını kaydetti.

Suç zinciri oluşturdular

Sanıkların olayda üstlendikleri rollere değinen Başkan Toroslu, tetiği çeken kişinin Hamit Altıok olduğunu, Emiray Naifoğlu’nun ise sürecin en başından itibaren Altıok’un yanında bulunduğunu belirtti.

Başkan, diğer sanıkların da silahın temin edilmesi ve saklanmasında yardımcı olduklarını ifade etti.

Suçun planlı şekilde işlendiğine dikkat çeken Başkan, olayın liderliğini yapan, sanıkları teşvik eden, planlayan ve yönlendiren kişinin Emmi lakaplı Mehmet Kurtoğlu olduğunu belirtti. Ancak sanıkların da suça dahil olarak bir zincir oluşturduklarını kaydeden Başkan, bu hususun sanıklar aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Başkan, Hamit Altıok’un suçu maddi menfaat karşılığında işlemesini de aleyhindeki ağırlaştırıcı unsurlar arasında değerlendirdiklerini belirtti.

Kamu huzurunu bozan suçlar

Sanıkların mahkûm edildiği suçların yaygınlaştığına dikkat çeken Başkan, bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu, insanları endişeye sevk ettiğini ve ciddi tehlike oluşturduğunu söyledi. Bu suçları işleyenlere kamu yararı gereği ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan, yetkili makamlardan izin alınmadan taşınan ve bulundurulan ateşli silahların tehlikelerine de değindi.

Başkan, bu tür suçların toplum güvenliği açısından risk oluşturduğunu, ardı ardına ve pervasızca işlenen bu tür suçlar nedeniyle kamu huzurunun bozulduğunu ifade etti.

Açılan iki el ateş sonucunda iş yerinde 20 bin TL ve 2 bin dolar tutarında hasar meydana geldiğini belirten Başkan, bu hususun Hamit Altıok ve Emiray Naifoğlu aleyhinde dikkate alındığını söyledi.

Başkan, Hamit Altıok ile Emiray Naifoğlu’nun Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışmasını da aleyhlerinde değerlendirdiklerini belirtti. Mahkeme Başkanı, bu durumun, ülkeye giriş ve çıkışların sıkı şekilde denetlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Uzun süreli hapis cezası

Sanıklara uzun süreli hapis cezası dışında başka bir ceza verilmesinin söz konusu olmadığını belirten Başkan, buna karşın sanıkların suçlarını kabul etmelerini, olayda kullanılan silah ve kıyafetlerin yerini polise söylemelerini ve tahkikata yardımcı olmalarını lehlerine değerlendirdiklerini ifade etti.

Başkan, kararın sonunda sanıklara verilen hapis cezalarını açıkladı. Buna göre; tetiği çeken Hamit Altıok 8 yıl, Altıok’un yanında bulunan Emiray Naifoğlu ile silahı temin eden Eren Akdemir 7’şer yıl, silahı saklayan Rahman Eren Demir ise 5 yıl hapse mahkûm edildi.