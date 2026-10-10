Utanç verici

Ömer KADİROĞLU

Girne’de 8 yaşındaki kız çocuğunun kalçasını sıkarak cinsel organını gösterdiği iddia edilen 79 yaşındaki İ.G., ailesinin şikâyeti üzerine tutuklandı. Olayın 29 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında birden fazla kez yaşandığı ileri sürülürken, soruşturması tamamlanan zanlı teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Kamalı, zanlının “Çocuğun cinsel istismarı”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel taciz” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kamalı, zanlı İ.G.’nin 8 yaşındaki kız çocuğunun kalçalarını sıktığını ve cinsel organını gösterdiğini kaydetti. Olayın 29 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında birden fazla kez tekrarlandığının iddia edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek mahkemeden uygun teminat şartları talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi. Mahkeme ayrıca zanlının 250 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin ayrı ayrı bir milyon 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.