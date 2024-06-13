Güney sorun çıkarıyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından 2 Nisan’da tüm paydaşların katılımıyla yapılan Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Çalıştayı’nın sonuç raporu açıklandı.

Raporda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) vatandaşlarına uyguladığı baskı yanında, Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapacakları başvurular için gerekli evrakları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ilgili kurumlarından temin etmekle ilgili zorluklarla karşılaştığı ve buna bağlı olarak da sürecin uzadığı vurgulandı.

Raporda şunlar kaydedildi:

“Sonuç olarak, bu raporda detaylı bir şekilde tespit edilen ve raporlanan sorunlar ve bunlara karşı üretilen çok önemli görüş ve öneriler ışığında, Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerindeki problemlerin önlenmesi için mevcut süreç akışına etkili müdahalelerin yapılmasının oluşturacağı önemli değişikliklere dikkat çekilmiştir.”

Barolar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Taşınmaz Mal Komisyonu ve Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi’nden yetkililerin katılımıyla düzenlenen çalıştayın amacının süreci ve süreçte ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunların değerlendirmesi, sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması olduğu hatırlatıldı.

Raporda, çalıştayın, Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve geliştirilmesine yol açacağına inanç belirtildi.

Çalıştay ve sonuçlarının ayrıca dünya çapında Kıbrıs Türk halkı adına büyük bir kazanım olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun değerine değer katacağı kaydedildi.

