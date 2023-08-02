Şehitler saygıyla anıldı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlandı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlamaları, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da düzenlenen törenlerle başladı. Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile bazı derneklerin başkan ve üyeleri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulması ile başladı. Bu çerçevede, sırasıyla GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende; GKK Komutanı Topaloğlu Anıt Özel Defteri’ni imzaladı, Piyade Kurmay Yüzbaşı Tuğkan Yavuz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa’daki ikinci tören Şehitler Anıtı’nda da yapıldı.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda saat 10.00’da düzenlenen törene, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, askeri ve sivil yetkililer ile bazı dernek üyeleri katıldı.

Mukavemet yol koşusunun ödül töreni yapıldı

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma töreni yapıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene, askeri erkan ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

16 km’lik mukavemet yol koşusunda, genel klasmanda birinci Hakan Tazegül, ikinci Yusuf Gökalp, üçüncü Marvan Muhammet; kadınlar genel klasmanda birinci Suna Evran Elmas, ikinci Esra Kaya, üçüncü Melda Ünal, takım klasmanında da birinci Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, ikinci Erbulut, üçüncü de Ares Spor Kulübü geldi.

Koşuculara ödüllerini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel takdim etti. Ardından hizmet plaketleri takdim edildi.