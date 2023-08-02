Ülke batar

Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun, finansal istikrarı güçlendirme adına aldığı yeni kararlara göre; havayolu, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılamayacak.

KKTC’nin de yurt dışı kabul edilmesi nedeniyle bu durumun turizmi olumsuz yönde etkileyeceği belirtiliyor.

Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durum nedeniyle alınan bu kararın, KKTC turizmine öldürücü darbe’ indireceğini belirterek, tüm ekonomik örgütlerin birlikte mücadele vermesini istedi.

Salamis Bay Otel Genel Koordinatörü Mehmet Kıral ise, adaya gelen turistlerin yüzde 80’inin Türk vatandaşı olduğunu belirterek; bu durumun zaten kötü durumda olan turizme çok zarar vereceğini vurguladı. Kıral otellerde doluluk oranının ise yüzde 36’ya gerilediğini belirtti.

Kıral: Büyük bir darbe

Salamis Bay Otel Genel Koordinatörü Mehmet Kıral dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan, yurt dışı tatillere yönelik taksit imkanını yasaklayan kararı değerlendirdi.

Kıral, şunları söyledi:

“Son derece kötü bir karar olarak değerlendiriyorum. Zaten Türkiye’deki halk pahalılıktan dolayı taksitli tatile yapabiliyor. Eğer alınan karar bizi kapsarsa Kıbrıs büyük yara alacaktır. Yolcuların yüzde 80’i Türkiye’den geliyor. Bu karar KKTC turizmi tamamen bitecektir.

Turizm Bakanlığı devreye girerek, KKTC’nin bu kararın dışında tutulması için girişim yapmalıdır.”

Herkes etkilenecek

Kararın sadece turizm değil tüm sektörleri etkileyeceğini ifade eden Kıral, şöyle devam etti:

“Türkiye’den buraya gelen her bir yolcu alışveriş yapmaktadır. Bu alışveriş durduğu takdirde tedarikçiler de çok sıkıntıya girecektir. Sadece turizm sektörü paydaşları değil Ticaret ve Sanayi odaları da bu kararı gündemlerine almalıdır.

2023’ün ilk altı aylık döneminde tesislerin doluluk oranı yüzde 36 idi. Bir de böyle bir darbe alırsak durum daha da kötüye gidecektir. Bir an önce tedbir almamız gerekiyor.

Pandemiden önce turizm gelirimiz 900 milyon dolara çıkıyordu. Pandemiden sonra düşüş yaşandı. Şimdi bu kararla tamamen turizmimiz bitecektir. Hükümetimizi, ilgili bakanlığı uyarıyorum; birlikte hareket ederek, bu kararın KKTC’yi kapsamamasını sağlamaları gerekiyor.”

Ercan yenilendi ama…

Güney Kıbrıs’ın pandemiden sonra turizmde atak yaptığını ancak KKTC’nin geri kaldığını dile getiren Kıral şunları kaydetti:

“2018-2019 yıllarında Avrupa’dan buraya gelen turist sayısı çok fazlaydı ve charter seferler olduğu için Ercan Havalimanı’na iniyorlardı. Tur operatörlerine verilen teşvikler kaldırıldığı için charter seferler yapılmıyor. Yabancı turistler Larnaka üzerinden buraya geliyor ancak Rum hükümeti, turistlerin buraya gelmesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Biz Ercan’ı yeniledik ancak turist getirmezsek bu havaalanı neye yarar. Yetkililerin bu konuyu da ele alıp çözüm üretmesi gerekiyor. Pandemi öncesi yüzde 50’lere varan doluluk oranı yüzde 36’ya düşmüşse bunda charter seferlerinin kaldırılması da etken olmuştur.”

Tolun: Karara karşı mücadele edeceğiz

KITSAB Başkanı Tolun da pandeminden önce kredi kartı taksitlendirme sayısının Türkiye’de 12, KKTC’de 6 olduğunu belirtti. Pandemiden sonra bu sayının KKTC’de ise 3’ düşürüldüğünü söyleyen Tolun, “Biz taksitlendirme sayısını 6’ya çıkarmak için uğraşırken, şimdi tamamen yasaklandı. Bu öldürücü bir darbedir” dedi. KITSAB Başkanı Tolun şunları ifade etti:

“Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun aldığı karar, Türkiye’deki iç turizmi desteklemek için aldığı bir karadır.

Bu kararın, KKTC için de uygulanması halinde zaten zor günler geçiren turizm sektörümüze öldürücü darbe indirilmiş olacaktır. Herkesin de bildiği gibi, KKTC turizmi büyük ölçüde Türkiye’den gelen turistlere dayanmakta; çarşımız onların yaptığı harcamalar ile ayakta durmaktadır. Arasta dışındaki çarşı merkezlerimizde alış-veriş yapan turistlerin kahir ekseriyeti Türkiye’den gelen misafirlerimizdir. Bu uygulama, Türk turistlerin KKTC’ye gelmesini caydıracağı gibi, çarşıda yapılan alış-verişlerin ciddi şekilde azalmasına da neden olacak ve KKTC ekonomisi bir bütün olarak ciddi yaralar alacaktır."

Tolun "KKTC turizm sektörünü desteklemek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten, son olarak yurt dışında tanıtım kampanyası başlatan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin bu kararının 'KKTC hariç' olarak uygulanması için gereğini yapacaklarına inanıyoruz” dedi.

Tolun, hükümete konuyla ilgili gerekli girişimleri başlatma çağrısı da yaptı.

