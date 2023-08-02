‘Engelli değilsin’ dediler

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa sakinlerinden 71 yaşındaki Mehmet Yalnız, şeker hastalığı nedeniyle 2 yıl arayla her iki bacağını kaybetti. Bacakları olmadan yaşama mücadelesi veren Yalnız, kendisine engelli maaşı bağlanması için devlete başvurdu.

Ancak Yalnız’a, “engelli sayılmadınız” denilerek maaş bağlanmadı. Sağlığında tankerle su taşımacılığı yapan Yalnız, 30 yıl boyunca da tüm vergilerini yatırdığını ifade etti.

Yaşadığı sıkıntılarla ilgili Diyalog’a konuşan Mehmet Yalnız, “Sağlık durumumdan dolayı çalışamıyorum. Engelli maaşı talep ettim ancak engelli sayılmadığımı söyleyerek talebimi reddettiler. Çalıştığım zamanlarda vergilerimi ödemiş Kıbrıslı bir Türk olarak neden böyle bir durumla karşılaştım bilmiyorum” dedi.

Kapılar kapalı

Birçok kapıyı çaldığını ancak bir sonuca ulaşamadığını anlatan Mehmet Yalnız şunları ifade etti;

“Aileden gelen şeker hastalığı rahatsızlığım var. Şeker hastalığı nedeniyle bacaklarımı kaybettim. İki yıldır bu şekilde yaşam mücadelesi veriyorum. Sağlık sorunu yaşamadan önce 30 yıl süresince kendime ait tanker ile inşaatlara su taşımacılığı yaparak geçimimi sağlıyordum. Bu duruma düştükten sonra çalışamaz duruma geldim ve eşimin emekli maaşı ile geçinmeye başladık. Çalışamadığım için devletten engelli maaşı talep ettim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından talebime karşılık bir rapor gönderdiler ve engelli sayılmadığımı, bu nedenle de engelli maaşı alamayacağımı bildirdiler. Benim şu anda beklentim bu yaşadığım soruna çözüm üretmeleridir. İki ayağım kesik ve buna rağmen engelli olmadığımı söylüyorlar. Çok uğraştım ancak çözüme ulaşamadım.”