İçti dağıttı

Güzelyurt’a bağlı Bostancı köyünde meydana gelen olayda Şeref Gökceren, “alkollü eve gelme” diyen eşine saldırdı. Eşini darp eden zanlı, şikayet üzerine olay yerine giden polislere de saldırdı. Suçüstü tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, Şeref Gökceren’in 31 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarındaki Bostancı'daki evinde eşi Z.G. ile içkili eve gelmemesi konusunda tartıştıklarını söyledi. Polis, zanlının tartışma esnasında eşine hitaben “Senin ölümün benim elimden olacak” dedikten sonra genç kadını elleri ile ittirmek suretiyle yere düşürerek darp ettiğini belirtti.

Soruşturma memuru, Z.G.’nin polisi arayarak şikayetçi olduğunu, olay yerine ekip gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının olay yerine giden görevli memurlara, eşine ve çocuklarına hareket ettiğini belirtti.

Soruşturma memuru, zanlının eşini darp etmemesi için araya giren polis memuru S.İ.’nin sağ elini büktüğünü ayrıca onu tutuklamaya çalışan polis memuru M.G.'nin de vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp edip görevinden men ettiğini aktardı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve gerek bu mesele ile ilgili gerekse bundan önce yaşanan olaylar ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis, genç kadının doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp raporu alındığını belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme hakkında “şiddet tehdidi”, “kadına karşı şiddet”, “polisi darp, görevinden men”, “sarhoşluk”, “uygunsuz tavır-ı hareket ve rahatsızlık” suçlamalarıyla soruşturma yürütülen zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.