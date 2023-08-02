Belediye de hatalı

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Girne Antik Limanı restorasyon projesi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, bütün hatanın Turizm Bakanlığı üstüne atmaya çalışanların çoğaldığını belirtti.

Serhan Aktunç, suçlamanın ülkede en kolay iş olduğunu dile getirerek, “Yapılan işin ne kadar zor olduğu, ne kadar hassas olduğu dikkate alınmıyor” dedi.

Girne Belediyesi tarafından hazırlanan altyapı projesinde oluşan bazı hataların, zaman ve maliyet kaybına neden olduğunu belirten Aktunç, şunları kaydetti:

1-Girne Belediyesinin çizmiş olduğu kanalizasyon çalışması başlamadan, alanda kodlar alınırken “KOD” FARKI tespit edilmiş ve Belediyeye iletilmiştir. Ancak belediyedeki teknik kişiler hata olmadığını, kendi projelerine güvendiklerini söylemişlerdir. Fakat Belediyenin söylediği gibi hareket edilirse Kale köprüsünün orda borunun yukarı çıkacağı tespit edilmiştir. Olay tespit edildikten sonra ısrarla alana çağrılan Belediye ekipleri sonra “haklısınız hata yapıldı” diye kabul etti. Biz de ek bütçe çıkararak bu sorunu çözdük.

2-Belediyenin çizmiş olduğu projede abone bağlantı sayısı eksik çıkarıldığı tespit edildi ve biz de ek bütçe çıkararak bu sorunu da çözdük.

3-Yine alanda çalışma yaparken abone bağlantılarının hatalı olmasından dolayı, yıllardır denize sızan foseptik kuyuları ve/veya pis su kuyularının yanlış olduğunu kanalizasyon bağlantıları olmasına rağmen yanlış uygulama olduğunu ve limandaki kokunun devam edeceğini defaten söyledik. Sonunda belediyedeki teknik arkadaşlar alana gelip inceleme yaptılar ve dükkan işletmecilerine yazılı bilgi notu bırakarak ayrıldılar.

Ancak konu sadece dükkan işletmecilerinin değil, ortak olarak yaşanan apartman sakinlerinin sorunu olduğu açıkça görülmektedir. Belediye teknik arkadaşları her bir binaya girerek sorunu tespit etmek yerine yüzeysel olarak birkaç dükkana not bırakarak ayrıldılar. Çözüm şu ana kadar tatminkar olmamakla birlikte, düzelmediği takdirde sorun devam edecektir. Uyarıyoruz, sorun devam ediyor, sızıntılar var ve önlem alınmadığı takdirde devam edecek.

3-Belediyenin çizmiş olduğu projede, kullanım suyu boru hattı yanlış ve hatalı olduğundan dolayı biz de ek bütçe çıkararak bu sorunu da çözdük.

4- Diğer büyük sorun ise, Belediyenin çalıştırmak ile mükellef olduğu "Kanalizasyon Pompa" istasyonudur. Yıllardır alanda bir sorun ve bu sorunu aşmak için Belediyeyi haftalardır beklememize rağmen maalesef çözülmedi. Sorun limanda duymuş olduğunuz pis lağım kokularıdır. Özellikle Cafe 34 ve Canlı Balık önü kokmaktadır ve pompa istasyonun içi yapılmadığı takdirde kokmaya da devam edecektir. Neden mi bu sorun devam ediyor? Çünkü proje çizilirken, Girne Belediyesindeki görevliler, istasyonu projeye dahil etmediler, Belediye olarak bunu biz yapacağız dediler, bekledik ama hava sıcak olduğundan dolayı yapmadılar. Şimdi ise, pompa istasyonuna giden suların kesilmesi lazım, ortadaki T'nin aşağıya indirilmesi lazım ki, borudan gelen sular birikmeden pompaya giderek diğer pompaya gönderilsin. Uyarıyoruz; aksi takdirde sorun yine devam edecektir.”