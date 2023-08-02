‘En önemli önceliğimiz’

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs'ın milli bir mesele olduğunu belirterek, "Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir." dedi.

Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Gazi Orduevi'ndeki KKTC Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katıldı.

Saygı duruşu sonrası okunan İstiklal Marşı ve Mücahitler Marşı'nın ardından konuşan Güler, sözlerine Kıbrıs'ın Fethi'nin 452'nci, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) kuruluşunun 65'inci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ise 47'nci kuruluş yıl dönümlerini kutlayarak başladı.

Destansı mücadele verildi

KKTC Toplumsal Direniş Bayramı'nı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü bir arada kutlamaktan duydukları gurur ve mutluluğu dile getiren Güler, "Bugüne kadar Kıbrıs Türkü'nün adada maruz kaldığı baskılar, sindirme politikaları ve katliamlar, kardeşlerimizin haklı mücadelesini sekteye uğratamamış, aksine istiklal ve istikbaline sahip çıkma azim ve kararlılığını daha da artırmıştır. Büyük acıların yaşandığı o zorlu süreçte, bugün kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Türk Mukavemet Teşkilatının kahraman mücahitleri, verdikleri destansı mücadelelerle Kıbrıs Türk halkı için parlayan bir yıldız gibi umut olmuşlardır." diye konuştu.

Türkiye'nin de bu mücadelede daima Kıbrıslı kardeşlerinin yanında yer aldığını ve adada barış ve istikrarın sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini vurgulayan Güler, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs, bizim milli meselemizdir. Bu nedenle Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir." ifadesini kullandı.

Eşit ve adil bir çözüm gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti sırasındaki "Bu konuda bir elli sene daha kaybetmeye tahammülümüz yok." sözlerini hatırlatan Güler şunları söyledi:

"Geçmişten süregelen ve artık miadı dolmuş söylemlerin çözüm çabalarına katkı sağlamadığı anlaşılmalıdır. Temennimiz, adada Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelen tek taraflı adımlardan kaçınılması, bu yönüyle tarihi ve mevcut gerçeklerin doğru tanımlanması, bölgede gerilimi artırmaya yönelik eylem ve söylemlerden uzak durulması, yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edilen Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk temelinde, barışçıl, eşit ve adil bir şekilde çözülmesine yönelik güçlü bir iradenin gösterilmesidir.”

Bakan Güler sözlerinin sonunda Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesinde emeği geçen devlet büyüklerini, komutanları, şehit Mücahit, Mücahide ve Mehmetçik ile kahraman gazileri hayırla yad etti.

Konuşmaların ardından yıl dönümü pastası kesildi, Bakan Güler, vefat eden emekli Albay İlhan Salman adına hazırlanan Milli Mücadele Madalyası'nı oğlu Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman'a "Ne mutlu ki böyle bir kahramanın oğlusunuz." ifadesini kullanarak verdi.