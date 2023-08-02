Taşınma işlemi sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Sağlık Bakanlığı tarafından tadilatının tamamlandığı ve önceki gün hizmeti girdiği açıklanan Gazimağusa’daki 112 istasyonunun kapılarının halen kilitli olduğu ortaya çıktı. Diyalog muhabirinin güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bilgiye göre; önceki gün açılışı yapılan istasyonun tadilatı henüz tamamlanmadı, telsiz sistemi kurulmadı ve istasyonda olası elektrik kesintilerine karşı jeneratör dahi konulmadı. Hizmete girdiği açıklanan 112 istasyonunun kapılarının kapalı, içerisinin boş olması Gazimağusa halkında da şaşkınlığa neden oldu.

Diyalog muhabirine konuşan bazı vatandaşlar, “bu istasyonun açılışı zaten 2018 yılında yapılmıştı, her tadilattan sonra yeni bir açılış mı yapılması gerekirdi. Şu anda istasyonda tek bir ambulans bile yok ve kapalı durumda” diyerek tepkisini dile getirdi.

Cuma günü hizmete girecek

Görüşüne başvurulan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise tadilatın tamamlandığını ancak taşınma işleminin sürdüğünü belirterek, istasyonun Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 10:52