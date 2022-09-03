Mohammad cesaretlendi

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir şahsı kaçırıp tehdit ettiği öne sürülen Rasel Rasel’in suç ortağı Mohammad Hafızur Rahman aylar sonra teslim oldu.

Faruque Hossan’ı (E-51) zorla arabaya bindirip Haspolat’tan Minareliköy'e götürdükleri açıklanan zanlılardan Rasel geçtiğimiz temmuz ayından cezaevine gönderilirken, Mohammad Hafızur Rahman dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme Mohammad Hafızur Rahman’ı teminatla serbest bıraktı.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında Rasel Rasel’in Mohammad Hafızur Rahman ile beraber Haspolat'ta yaşayan Faruque Hossan’ın evini bastıklarını söyledi.

Polis, iki zanlının, alacak-verecek meselesi yüzünden Faruque Hossan’ı ellerinden ve kollarından tutup araca koyarak kaçırdıktan sonra Minareliköy'de henüz tespit edilemeyen müstakil bir eve götürdüklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların Faruque Hossan'a hitaben "Borcun 16 bin TL ancak ben senden 32 bin TL alacağım, eğer vermezsen seni öldürürüm kimse de kurtaramaz seni" diyerek şiddet tehdidinde bulundukların anlattı.

Polis, olayın 10 Temmuz 2022 tarihinde rapor edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlı Rasel Rasel’in tespit edildiğini, yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Polis, aranan şahıs olan Mohammad Hafızur Rahman’ın önceki gün Demirhan Polis Karakolu’na teslim olduğunu ancak suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi