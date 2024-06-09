Beyin kanaması geçirdi

Doğancı - Taşpınar ana yolu üzerinde gece yarısı yaşanan motosiklet kazasında 20 yaşındaki Başar Başsın ile 15 yaşındaki Arsen Kadı yaralandı. Polisten yapılan açıklamada, Başsın’ın beyin kanaması ve boyun kırığı teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Doğancı - Taşpınar ana yolu üzerinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında Başar Başsın, yönetimindeki YH 978 plakalı motosiklet ile Doğancı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, kaza sonucu motosiklet sürücüsü Başar Başsın ve motosiklette yolcu olarak bulunan Arsen Kadı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Başsın’ın beyin kanaması ve boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesi sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı, Arsen Kadı’nın ise tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi.

