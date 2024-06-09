Peter yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta seyir halinde olan aracı şüpheli görerek arama yaptı. Yapılan aramada bir gram uyuşturucu bulunurken, Nijeryalı Chibuike Peter Okeke yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada ise satışa hazır 21 ayrı pakette 21 gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 100 TL para bulundu.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, olgular aktarıldı.

Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 19.45 sıralarında Haspolat'ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından zanlı Chibuike Peter Okeke’nin kullanımındaki PR 104 plakalı araçta şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan aramada bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, akabinde zanlının kalmakta olduğu Küçük Kaymaklı’daki adresinde yapılan aramada ise 21 ayrı foil kağıdına sarılı yaklaşık 21 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 2 bin 100 TL bulunarak emare alındığını belirti.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi kimden aldığını söylediğini, o şahsın arandığını açıkladı. Polis, emarelerin analize gönderilmesi gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.