Kabul edilemez

Ömer KADİROĞLU

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri Cuma gecesi başlayıp dün sabaha kadar devam eden denetimleri sırasında yüzlerce sürücüye ceza kesildi, 19 araç trafikten men edildi. Cezaların büyük bir çoğunluğu aşırı sürat, alkollü sürüş ve cep telefonu kullananlara kesildi.

Cezaların arttığını bildikleri halde denetimler sırasında aşırı alkollü vaziyette olan 2 sürücü, polisi darp etmeye çalıştı. İskele’de polise tekme atıp, yumruk vuran şahıs, makul güç kullanılarak tutuklandı. Denetimden kaçmaya çalışan bir başka sürücü de kısa sürede tutuklanarak karakola götürüldü.

Alkollü sürücü polisleri darp etti

İskele’de trafik kontrolü yapan polisler saldırıya uğradı. İsminin baş harfleri B.B.F.(E-34) olan alkollü bir sürücü önce polis kontrolünden kaçmaya çalıştı. Ancak başaramayınca sürüş ehliyetini ibraz etmesini isteyen iki polis memuruna tekme atıp yumruk vurmak suretiyle darp etti. Alkollü sürücü tutuklanarak, hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan kontrolde sürücünün 100 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bir başka sürücü de hem denetimden kaçmaya hem de polisi darp etmeye çalıştı.

2 bini aşkın araç kontrol edildi

Gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında toplam 2 bin 27 araç kontrol edildi. Toplam 342 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kontroller kapsamında 19 araç ise trafikten men edildi.

Ceza yazılan sürücülerden 127’si yasal hız limiti üzerinde araç kullanma, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanma, biri ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 22’si emniyet kemeri takmama, 4’ü seyrüsefersiz araç kullanma, biri sigortasız araç kullanma ve 118’i diğer suçlardan rapor edildi.

2 kaçak tutuklandı

Öte yandan polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.