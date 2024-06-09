Acemi hırsızlar 

Akıncılar’da bir şahsa ait mandıraya giren 18 yaşındaki Kemal Özkan ve 19 yaşındaki Ahmet Gezdigeldi kuzuları kamyon aracın arkasına yükleyip, kamera kayıt cihazını da sökerek çalmaya kalkıştı.

Kısa sürede fark edilen zanlılar henüz girdikleri çiftliğin sınırlarını aşmadan mandıra sahibinin oğlu ve polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Zanlıların takip esnasında kuzuları araçtan attığı belirtildi. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, hırsızlık olayının Haziran 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Y.P’ye ait mandıra içerisine giren zanlıların sayısı henüz tespit edilemeyen kuzuları araca yükledikten sonra, ambarın kilidini kırarak içeri girdiklerini ve kamera kayıt cihazını da alarak, çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlılar Kemal Özkan ve Ahmet Gezdigeldi’nin ET 598 plakalı araç ile birlikte kaçarken, arazi ve mandıranın sahibinin oğlu K.P ve Demirhan Karakolu’ndan ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu yakalandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların kaçmaya çalıştıkları esnada kuzuları araçtan attıklarını ifade etti.

Bazı kuzuların henüz tespit edilemediğini ancak çalınan kamera kayıt cihazı ile aracın bulunduğunu kaydeden polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde bazı beyanları olduğunu belirtti. Polis memuru,

aranan kuzular olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.