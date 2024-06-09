2 günde 5 farklı bölge

Ömer KADİROĞLU

Lefke’ye bağlı Bağlıköy’de dün sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek köy içerisinde kadar yayıldı.

Makilik alanda başlayan, yerleşim yerlerine ulaşan alevler bazı evlerin yanına yanaştı. Köy halkı paniğe kapılırken, alevlerin ulaştığı evlerden birinde tüp patladı. Ev sahibi ve yangına müdahale eden askerlerden biri yaralanarak, Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, köydeki bazı mandıralar ve evlerin avlusundaki eşyalar zarar gördü.

Sıcaklık arttı, yangınlar çoğaldı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı dün saat 12.00 sıralarında Bağlıköy’ün güneyinde yangın çıktı.

Alevler Bağlıköy’deki bazı evlerin yakına kadar ulaştı.

Yangının yanaştığı evlerden birinde tüp patladı.

Yangına ilk müdahale eden bir asker ve bir vatandaş tüp patlaması sonrası yaralandı.

Yaralılar Cengiz Topel Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler evlere çok fazla zarar vermeden söndürüldü.

Yangına itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Güvenlik Kuvvetleri, bölge halkı ve askeri personel müdahale etti.

Ekipler elbirliğiyle söndürdü

Sivil Savunma ekipleri yangına 16 personel, bir arazöz, 2 yangına ilk müdahale aracı, bir su tankeri bir personel aracı ve 4 komuta aracı ile müdahale etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da yangına helikopterle müdahale etti.

Karadan ve havadan müdahale edilen yangın elbirliğiyle söndürüldü.

Yangın sonucu 50 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, makilik alan ve ağaçlar yandı.

4 bölgede daha yangın çıktı

Bağlıköy’ün yanı sıra son 2 günde 4 bölgede daha yangın çıktı. Türkmenköy-İnönü köyleri arasında da yangın çıktı. Polisten verilen bilgiye göre, sabah 6.45’te çıkan yangın, elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldi.

İnönü bölgesinde ise önceki gün 13.45'te sebebi henüz tespit edilemeyen arazi yangını meydana geldi.

Yangın sonucu, yedi dönümlük arazi içinde anızlarla, 6 rulo balya yanarak zarar gördü.

Öte yandan önceki gün saat 13.00'te Ziyamet - Kumyalı anayolunun birinci kilometresinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangında, iki dönümlük alandaki kuru otlar yandı.

Yenierenköy'de ise önceki akşam 20.30'da Ömer Tatlı'ya ait marketin jeneratörünü besleyen elektrik panosunun aşırı yüklenmesi sonucu oluşan kısa devre yangına sebep oldu.

Polis, yangında, bir jeneratör otomatiği, iki kondaktör, üç faz otomatik, bir zamanlayıcı ile elektrik tesisatının tamamen yanarak hasar gördüğünü açıkladı.