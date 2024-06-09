Telefonu inceleniyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve önceki gün davası başlayan okulun hissedarlarından Serdal Gündüz’ün kardeşi Yücel Gündüz, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesi mahkeme salonu içerisinde gizlice video çektiği gerekçesiyle tutuklandı.

“Mahkemeler Yasasına Aykırı Harekette” bulunma suçlamasıyla duruşmaya çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek süre talep edildi.

Zanlının telefonuna el konulduğu, DATA incelemesine gönderildiği açıklandı.

Olguları aktaran polis, Yücel Gündüz’ün 5 Haziran 2024 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Güzelyurt Kaza Mahkeme salonu içerisinde, duruşmasının başlamasını bekleyen kardeşi Serdal Gündüz'ün yanına giderek cep telefonu ile mahkeme salonu içerisinde yaklaşık 10 saniyelik görüntü kaydı alınmasını sağlayıp “Mahkemeler Yasasına Aykırı Harekette” bulunduğunu aktardı.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlı Yücel Gündüz’ün tutuklandığını, iPhone 15 Pro max marka cep telefonuna el konulduğunu söyledi.

Polis, zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ve cep telefonu yaptığı kaydı Whatsapp haberleşme programı üzerinden Mehmet Altuntaş'a gönderdiğini söylediğini açıkladı.

Polis, Mehmet Altuntaş'ın kullanımında bulunan iPhone 14 Plus cep telefonunun da emare alındığını belirtti.

Polis, telefonların PGM Data İnceleme Şubesine teslim edildiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının çektiği 10 saniyelik kaydın neler içerdiğinin araştırılacağını belirten polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.