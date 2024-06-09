Rum Tüketiciler Derneği’nin dün açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), zeytinyağı fiyatının bir yılda yüzde 65 zamlandığını gösterdi.

Poliltis gazetesine göre; Mayıs 2023-Mayıs 2024 döneminde zam şampiyonu yüzde 65,2 ile zeytinyağı oldu. Onu, yüzde 13 ile yağ renklendirme hizmetleri, yüzde 9,40 ile taze sebze, 8,33 ile pirinç, yüzde 7,25 ile çay, yüzde 7,17 ile otel motel ve konaklama yerleri, yüzde 5,97 ile dondurulmuş sebze izledi.

Buna karşılık; şeker fiyatlarında yüzde 21, bahçe mobilyasında yüzde 15,6, hobi ve oyun yüzde 9,2 kümes hayvanları yüzde 8,9 tereyağı yüzde 7,91 margarin ve diğer bitkisel yağ fiyatlarında yüzde 5,1 düşüş meydana geldi.

