Yeniden değerlendirin

Abdullah SUİÇMEZ

Ekonomik şartlar gün geçtikçe ağırlaşırken, Yakın Doğu Okullarının 2023- 2024 eğitim yılı için belirlediği yeni harçlar velilerin tepkisine neden oldu.

Yakın Doğu Okullarında öğrenim gören çocukların velileri, okul harçlarının yeniden değerlendirilmesi talebiyle sosyal medya üzerinden örgütlenerek Yakın Doğu Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi İlkokullarında eş zamanlı eylem gerçekleştirdi. Lefkoşa’da gerçekleştirilen eylemde velilerin taleplerini içeren bildiriyi Şifa Ergezen okudu.

Ergezen, velilerin 2023- 2024 akademik yılı okul harçlarına itirazını belirtmek üzere harekete geçtiklerini belirtti.

Ergezen, okul harçlarına fahiş oranlarda artış yapıldığını belirtti. Ergezen, 2023- 2024 eğitim harçlarının resmi yıllık enflasyon ve TÜFE oranları baz alınarak yeniden belirlenmesini, eski öğrencilere eğitim ücretlerinde ayrıcalık tanınmasını, 2 ve üzeri kardeş öğrencilerin yüzde 10 olan indirim oranının yüzde 20’ye çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Ergezen, 2023- 2024 dönemi servis ücretlerinin reel ve makul seviyede değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etti. Uzun yıllar YDÜ ailesi içerisinde eğitim alan çocukların başka okullara yönlendirilmesinin pedagojik açıdan sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Ergezen ve bir grup veli taleplerini içeren metni Yakın Doğu Okulları İlköğretmim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü’nün sekreterine takdim etti. Ertan Aligüllü’nün pazartesi günü velilerle görüşmesi bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2023, 09:33