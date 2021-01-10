Ömer KADİROĞLU

Ülkemizde pandemi nedeniyle alınan kararlar birçok sektörde olumsuzluklar yaratıyor. KKTC’nin en büyük gelir kapısı olan turizmde otellerin kapalı olması nedeniyle ülke genelinde tüm sektörler olumsuzluklarla mücadele ediyor. Ülkede turist, öğrenci ve çalışan kesimin olmaması nedeniyle sıkıntı yaşayan sektörlere toplu taşımacılar da eklendi. Toplu taşımacıların yaşadığı sıkıntılara bir de pandemi eklenince sektör çökme noktasına geldi. KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu ve yönetim kurulu üyesi Adnan Doğruyol sektörde yaşanan sıkıntıları Diyalog gazetesine aktardı. Topaloğlu; “Turizm sektörü kapalı, öğrenci yok, çalışan kesim gitti. Buna bağlı olarak çalışarak batıyoruz” ifadelerini kullandı. “Araçlarımıza servis dahi yaptıramıyoruz ve bu bizim değil hükümet edenlerin ayıbıdır. Bizim talebimiz diğer sektörlere yapılan doğrudan destek vermeleri ve uygun şartlarda krediler vermelerini istiyoruz. Çalışmayan araçlarımız için harçlardan muaf tutulmak ve bu zor günleri el birliği ile atlatalım istiyoruz” diyen Topaloğlu, hükümetin seslerini duymasını istedi.

Doğruyol ise “Ülkede turizm ve öğrenci bitti. Buna bağlı olarak taşımacılık olduğu gibi diğer sektörler de bitme noktasına geldi. Sağlık Bakanı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu pandemiyi iyi yönetemedi. Taşımacılık sektöründe birçok arkadaşımız battı” dedi.

Topaloğlu: Sıkıntılar ikiye katlandı

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu yaşadıkları sorunlar hakkında şunları söyledi, “Taşımacılık sektöründe yıllardır devam eden sorunlar var. Hali hazırda sıkıntıları olan bir sektör olan taşımacılık Coronavirüs nedeniyle daha da kötü bir duruma düştü. Mart ayında iki aylık bir süre Bakanlar Kurulu kararı ile taşımacılık durmuştu ve bu sürede ciddi kayıplarımız oldu. Ada genelinde turizm sektöründe ciddi bir filomuz var. Turizme hizmet eden araçlarımız sürekli yenileniyor. Ülkemize ciddi bir turist akışı vardı. Gerek hava ve deniz limanlarından gerekse güney kara sınır kapılarından gelen turistler nedeniyle sektördeki arkadaşlarımız ciddi yatırımlar yaptı. Coronavirüs salgını ile turizm taşımacılığı yapan arkadaşlarımız ciddi bir borcun altında kaldı. 9 aydan beri de çok kötü günler geçiriyor. Taksitler ödenemedi diye birçok arkadaşımızın kredi ile aldığı araçlarına el konuldu. Bu alanda taşımacılık yapan ekipler dağıldı ve turizm taşımacılığının yeniden başlamasıyla taşımacılık yapacak ekibimiz yok. Turizm için herkes lokomotif sektör diyor. Bu lokomotif sektörün bir diğer bacağı ise taşımacılıktır ancak devlet hiçbir şekilde bu sektöre destek olmuyor aksine sektöre sürekli darbe vuruyor. Turizmciler bu ülkeye turist getirmese ülkedeki hiçbir sektör doğru düzgün iş yapıp kazanç elde edemez. Şu an taşımacılık sektörüne doğrudan destek verilmezse toplu taşımacılık bu ülkede bitecektir. Diğer hatlarda olanlar yani öğrenci ve güzergâh izinleri olanlar çok az da olsa bir kazanç elde ediyor ancak turizm sektöründe taşımacılık yapanlar çok uzun bir süredir araçlarını çalıştıramıyor. Başkent’in otobüs terminali bomboş durumdadır. Terminalde araç yok. Sebebi çalışan kesim ayrıldı, üniversite öğrencilerini ülkeye getiremedik ve turist akışı ülkemizde durdu. Şu an için kontak çevirmeyen 750 civarı arkadaşımız var. Pandemiden önce aylık 6 bin TL ve üzeri alan şoförlerimiz şu anda 180-200 lira günlük alıyor. Şu anda turist olmadığı için şoförlerimize haklarını veremiyoruz. Öte yandan bu son yapılan zamlar bizim sektördeki maddi sıkıntıları ikiye katladı. Olumsuz yönde ciddi bir şekilde etkileneceğiz. Sıfır karla çalışıyoruz ve çalışırken batıyoruz. Araçlarımıza servis dahi yaptıramıyoruz ve bu bizim değil hükümet edenlerin ayıbıdır. Bizim talebimiz diğer sektörlere yapılan doğrudan destek vermeleri ve uygun şartlarda krediler vermelerini istiyoruz. Çalışmayan araçlarımız için harçlardan muaf tutulmak ve bu zor günleri el birliği ile atlatalım istiyoruz…”

Doğruyol: Taşımacılık bitme noktasında

KAR-İŞ Yönetim Kurulu üyesi Adnan Doğruyol ise her geçen gün daha da artan sıkıntıları hakkında şunları söyledi, “Taşımacılık sektörü çok kötü bir durumdadır. Pandemi nedeniyle 8 aydır herhangi bir şekilde cebimize bir kuruş girmedi. Devlet yetkililerinden bir destek istedik ancak görüşmelerimiz sonuçsuz kaldı. Düşük faizli krediler istedik ve onu bile yapamadık. Bugün birçok sektöre destek ve teşvik veren devlet, taşımacılık sektörüne bir katkı yapmadı. Evet, pandemiden birçok sektör etkilendi ancak en çok etkilenen taşımacılık sektörü oldu. Yine yetkililerle yaptığımız görüşmelerde iş yapmayan araçlarımızın seyrüsefer ve muayene paralarını almayın desek de yine talebimiz cevapsız kaldı. Bu ülkede her şey memura endeksli yürüyor ancak reel sektörün desteklenmezse çarkın dönemeyeceğini göremiyorlar. Ülkede turizm ve öğrenci bitti. Buna bağlı olarak taşımacılık olduğu gibi diğer sektörler de bitme noktasına geldi. Sağlık Bakanı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu pandemiyi iyi yönetemedi. Taşımacılık sektöründe birçok arkadaşımız battı. Çalıştığı halde batan bu insanlar için hiçbir çalışma yapılmıyor. Gerçekten çok zor durumdayız. 8 ay boyunca anne babamızdan ve birikimlerimizden geçindik tıkandığımız yerde de bankalara borçlandık. Devletten bir tek bin 500 lira aldık o da geçenlerde ödendi. Bunun dışında devletten adaletli bir yaklaşım görmedik. Taşımacılık, gıda, hediyelik, restoran, market, manav, kasap ve daha birçok sektör turizmden ekmek kazanıyordu ancak turizm kapalı, oteller kapalı olduğundan tüm sektörler darbe aldı. Devletten talebimiz tüm sektörleri yeniden hareketlendirecek turizm sektörünün yeniden canlandırılması yapmayacaksa da sıkıntı yaşanan sektörlere hak ettiği desteği vermeleridir…”