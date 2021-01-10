Özel sektör'e 450 milyon'luk yardım paketi

Pozitif vaka sayısının artması üzerine ay sonuna kadar kapatma kararı alan Rum Yönetimi, bundan etkilenecek olan şahısların yanı sıra işletmelere yönelik mali yardım paketini dün açıkladı.

Maliye Bakanı Konstantinos Petrides, yaşadıkları krizin 1974 savaşından bugüne en büyük ekonomik buhran olduğunu söyledi.

Petrides, Çalışma Bakanı Zeta Emilianides ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet reel ekonomiyi desteklemek için gerekli önlemleri almıştır" dedi.

Petrides, yardım paketinin içeriğini açıklarken “Pandemi önlemlerinden etkilenen işletmelere ve serbest meslek sahiplerine doğrudan yardım, işletme giderleri için kullanılmak üzere bin ile 300 bin Euro arasında nakit ödeme sağlanacak” dedi ve 350 ile 450 milyon Euro arasında yardım yapılmasını amaçlayan destek programından 30 bin işletmenin yanı sıra çalışanların yararlanacağını kaydetti.

Detaylar açıklandı

Destek programları işletmelerin cirolarına göre de hesaplanacak, gelir kayıpları oranında destek sağlanacak.

Örneğin; 2019 cirosu 311 bin Euro olan ve işinde yüzde 80 azalma olan bir spor salonu 8 bin Euro destek alacak.

Bakan, 795 bin Euro cirosu olan ve yüzde 46 kayba sahip bir şaraphanenin 9 bin Euro destek alacağını söyledi.

Petrides ayrıca, geliri yıllık 15 bin 600 Euro'dan az olan serbest meslek sahipleri için de yardım yapılacağını belirtirken, işyerinde 9 kişiye kadar personel çalıştıranlara tam maaş ödemesi yapılacağını kaydetti.

Plan, 1 Ocak ile 30 Haziran arasında altı ay süreyle geçerli olacak.

Bakan ayrıca, Ocak ve Şubat aylarında faaliyetleri tamamen veya kısmen askıya alınan işletmelerin kiranın yüzde 30'unu ev sahiplerine ödemesine izin verileceğini duyurdu.

Devletten işyeri kiralayanlar Ocak ve Şubat ayları için kira ödemek zorunda kalmayacak. Kıbrıs’ın güneyinde hükümet ayrıca, kirasını Ocak ve Mart arasında gönüllü olarak azaltan mülk sahipleri için bir vergi indirimi programı açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021, 11:44