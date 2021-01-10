KKTC’de 22, Güney ise 337 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 195 olduğunu, 5'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin yoğun bakıma alındığının ve 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 5 kişinin Lefkoşa, 2 kişinin Girne, 6 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin İskele, 2 kişinin Karpaz bölgesinden olduğunu belirten Bakan Pilli, 5 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

Genel tablo açıklandı

9 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Dün yapılan test sayısı 3 bin 195. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 22. Ülke dışından gelen vaka sayısı 5. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 12. Yerel vaka sayısı 5. İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 18. Dün kaybedilen hasta yok. Yapılan toplam test sayısı 349 bin 605. Toplam vaka sayısı bin 765. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı bin 499. Tedavisi devam eden vaka sayısı 256. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 53. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 202. Toplam kaybedilen hasta sayısı 10. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1."

Güney Kıbrıs’ta durum kötü

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybederken, 337 yeni vaka tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 147'ye ulaştığını bildiren Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının ise 27 bini aştığını ve 27 bin 11'e ulaştığını duyurdu.

Güney Kıbrıs'ta şu an 209 kişinin tedavi gördüğü ve bunların 53'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Türkiye’de ağır hasta sayısı düşüyor

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın güncel Coronavirüsü verilerine göre; semptom gösteren bin 103 hastayla birlikte 9 bin 537 yeni vaka tespit edilirken 181 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, "Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi" dedi.

9 Ocak Cumartesi gününün verilerine göre yapılan 168 bin 289 testle birlikte toplam test sayısı

26 milyon 33 bin 695’e ulaştı.

Güncel verilere göre; semptom gösteren bin 103 hastayla birlikte 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118’e çıktı. Can kaybı da 181 artarak 22 bin 631’e yükseldi.

7 bin 902 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı da 2 bin 903 oldu.