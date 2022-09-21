Faciadan dönüldü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda Rıdvan Öğüt, yönetimindeki LJ 372 plakalı kamyon sol arka tekerlek vidalarının kopması sonucu takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, kamyon kasasında yüklü olan malzemeler yol içerisine dağıldı. Kontrolden çıkarak devrilen kamyonun karşı şeride geçmemesi ve başka bir araca çarpmaması ise olası bir faciayı önledi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun

24-25'inci kilometreleri arasında meydana geldi.

Rıdvan Öğüt yönetimindeki L J 372 plakalı kamyon araçla Güzelyurt istikametine seyrettiği sırada sol arka tekerlek vidalarının kopması sonucu kontrolden çıkarak yol içerisinde savrulup takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmazken kamyon kasasında yüklü olan malzemeler yol içerisine dağıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik aksadı.

Trafik akışı, yola dağılan malzemelerin toplanması, polis ekiplerinin gerekli ölçümleri alması ve kazalı kamyonun kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.