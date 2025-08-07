Sıkı denetim yapıldı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında, önceki gece 20.00 ile 00.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. İki ilçede 2 bin 172 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 469 sürücü rapor edilirken, 134 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı. Ayrıca ülkede kaçak yaşam süren 6 kişi tutuklanırken, bazı araçlarda uyuşturucu bulundu.

Lefkoşa’da yapılan trafik denetimlerinde bin 56 araç kontrol edildi, 266 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Kontrollerde 67 araç trafikten men edildi. En fazla rapor edilen suçlar arasında hız sınırını aşmak, cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri takmamak yer aldı. Araçlarında uyuşturucu bulunan 4 kişi de tutuklandı.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde ise bir araç sürücüsü ve konuyla bağlantılı bir kişinin üzerinde 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Aynı denetimlerde ikamet izinsiz 6 kişi ile alkollü içki etkisi altında rahatsızlık yaratan bir kişi tutuklandı. İskele’deki trafik uygulamalarında bin 116 sürücü kontrol edildi. 203 sürücü rapor edilirken, 67 araç trafikten men edildi. Rapor edilen suçlar arasında hız sınırını aşmak, ruhsatsız ve muayenesiz araç kullanmak, sigortasız sürüş, alkollü araç kullanmak ve trafik işaretlerine uymamak yer aldı.

