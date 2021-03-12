‘Lokomotif sektör’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, narenciyenin altın değerinde bir ürün olduğunun vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Cypfruvex’i ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Tatar, lokomotif sektörler yanında bu gibi sektörlerin de ekonomiye katkı yaptığının altını çizdi.

Tatar, ilk olarak Genel Müdürlük binasında Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, Genel Müdür Cemal Redif ile bir araya geldi. Tatar’a ziyareti sırasında Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da eşlik etti.

Tatar daha sonra Narenciye Paketleme Tesislerini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlara karanfil verdi.

Bölgede narenciye sezonunun sonuna gelindiğini, pandemi koşullarına rağmen büyük bir özveri ile çalışanlarla birlikte ürünün üreticiden alınıp, ihracat noktasına getirilmesini yerinde görme fırsat bulduğunu dile getiren Tatar, üreticileri ve fabrikada çalışanları kutlayarak, teşekkür etti.

1 yıldır pandemiye rağmen kendisinin Başbakan olduğu dönemde de alınan tedbirlerle ve yapılan çalışmalarla sektörde hiçbir zaman kısıtlayıcı bir harekette bulunmadıklarına dikkat çeken Tatar, “Çünkü narenciye fevkalade önemli altın değerinde bir ürün” dedi.

Pandemi koşullarına rağmen ürünün toplanması, paketlenmesi ve ihracat noktasına getirilmesi aşamasında yapılanlara işaret eden Tatar, KKTC’nin sıkıntıların aşılması için yapılacak çalışmalarla daha güvenli ve refah geleceğe ulaşması amacıyla nasıl çalışıldığını bir kez daha gördüğünü ifade etti.

“Hayat devam ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik çalışmalar ve yatırımların da devam ettiğini belirterek, “Bütün bunlar geleceğe umutla bakabilmemizi, onun bize özgüvenini veriyor” şeklinde konuştu. Pandeminin aşılanmanın da artmasıyla yakında geride kalması dileğini ifade eden Tatar, lokomotif sektörler yanında bu gibi sektörlerin de ekonomiye katkı yaptığının altını çizdi. Üreticilere ve sektöre sahip çıkıldığının altını çizen Tatar, bölgenin potansiyeline bakıldığında önemli yatırımların devam ettiğini gördüğünü belirterek, “Bu da bizi umutlandırıyor” dedi.

Tatar son olarak, “Geleceğe umutla bakalım, toprağa, ağaçlarımıza, ekonomik değerlerimize sahip çıkalım” mesajını verdi.