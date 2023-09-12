‘Silahım var’

Girne Liman'ından ülkeye ithal 28 adet mermi ithal eden 54 yaşındaki Namdar Güneşer, bir gün sonra Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken yakalandı.

Ercan’da tutuklanan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlının, “kanunsuz patlayıcı madde ithal etmek, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlarından teminata bağlanması talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 8 Eylül 2023 tarihinde Girne Liman'ından sırt çantası içerisinde 28 adet 9 mm MKE marka 2018 üretim yılı canlı tabanca mermisini KKTC'ye ithal ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan Kale 12 noktasından mermilerle birlikte çıkış yapmaya çalıştığı esnada X-Ray cihazında tespit edilerek suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, mermilerin emare alındığını, zanlının ifade verip, Türkiye’de ruhsatlı silahı olduğunu ve bu mermilerin de o silaha ait olduğunu söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkeye turist olarak gelen sanığın kızının KKTC'de öğrenci olduğunu ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

