Sürücü tedavi altında

Mutlukaya-St. Barnabas anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Bültenine göre, Mehmet Çokluk (E-49), yönetimindeki RU 291 plakalı kamyon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve kontrolsüzce tekrar yola giriş yaparak, devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Çokluk'un, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

Kazaya konu araç yol içerisinden kaldırılana kadar, St. Barnabas kavşağı ile Salamis Çemberi arasında kalan anayol araç trafiğine kapatıldı.

Kaza yapan sürücü 232 promil alkollü çıktı

Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde meydana gelen kazada ise Cemil Yaramaz (E-29), 232 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki BZ 969 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada Çınarlı yol kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği ve mümkün mertebe yolun solunu tutmaması sonucu o esnada karşı istikametten gelen Burhan Boya (E-26) yönetimindeki RZ 183 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan RZ 183 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Esra Betül Boya, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. BZ 969 plakalı araç sürücüsü Cemil Yaramaz ise tutuklandı.

Bisikletten düştü, kalçası kırıldı

Bir başka kaza da İskele-Gazimağusa anayolunda meydana geldi.

İskele-Gazimağusa anayolunda, Ömer Sarığoğlu (E-60), yönetimindeki bisiklet ile yolun solundaki banket içerisinde Ötüken çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu bisikletinin hakimiyetini kaybederek sol şerit içerisine doğru düştü.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ömer Sarığoğlu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ kalça kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

