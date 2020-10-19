‘Sıra gençlerde’

Cumhurbaşkanı, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçimden galip çıkan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı kutladı. Akıncı, 45 yıllık siyasi hayatını noktalayacağını da söyledi.

Akıncı, “Benden sonra çok genç arkadaşlarımız var onların bu siyaseti çok daha iyi noktalara götüreceklerine inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından, “Akıncı Gönüllüleri Ofisi”ne gelerek basına açıklama yaptı ve ardından dışarıyla çıkarak kendisini alkışlayan destekçilerine hitaben konuştu.

Çok uzun bir seçim süreci geçirdiklerini, Nisan’da yapılacak olan seçimlerin ancak Ekim ayında yapılabildiğini kaydeden Akıncı, bu seçim sürecinde neler yaşandığını hep anlattığını tekrar tekrar anlatmaya gerek olmadığını söyledi.

Bu süreçte neler yaşandığını görmeyen kalmadığını kaydeden Akıncı, bunun normal şartlarda gerçekleşmiş bir seçim olmadığını ifade etti.

Akıncı, “Bu sonucun elde edilmesi için yapılanları da yapanları da biliyorsunuz, yapanlar başardı, Sayın Tatar’a hayırlı olsun” diye konuştu.

Yemin töreni yapıldıktan sonra usulüne uygun şekilde Cumhurbaşkanlığı devrini yapacağını ifade eden Akıncı, tebrik etmek için Tatar’ı aradığını ama telefonu meşgul olduğu için konuşamadıklarını söyledi.

Tatar’a üstün başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Akıncı, halka da Tatar’a da sonucun hayırlı olmasını diledi ve Cumhurbaşkanlığı görevinde Tatar’a üstün başarılar diledi.

Akıncı, kararı ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkına ve kendisine gönül vermiş, inanmış, çalışmış gönüllülere ve herkese de teşekkürlerini sundu.

Çok ciddi bir fark oluşmadı

Bir başka soruyu yanıtlarken de Akıncı, Tatar’la aralarında çok ciddi bir fark oluşmadığını ama nerelerde farklar oluştuğunun da görüldüğünü, bunun Kıbrıslı Türkler açısından öğretici olması gerektiğini kaydetti.

Bu ülkede siyasetin geleceğinin nasıl şekilleneceği açısından bu seçimlerin çok büyük dersler barındırdığını dile getiren Akıncı, “Ben 45 yıllık aktif siyasetten sonra bu görevimi noktalıyorum, ama benden sonra çok genç arkadaşlarımız var onların bu siyaseti çok daha iyi noktalara götüreceklerine inanıyorum” dedi.