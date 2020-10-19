Yeni dönem

KKTC Cumhurbaşkanlığı için dün gerçekleştirilen ikinci tur seçimde 67 bin 322 oy (%51.74) alarak 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a ilk kutlama mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan “Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukun korunması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Seçimlere bağımsız olarak katılan ve ikinci turda CTP’nin de desteğini alan 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 62 bin 910 oy (%48.26) alarak yeniden seçilemedi. Akıncı, sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada 45 yıllık siyasi hayatını sonlandırdığını söyledi.

10 rakibini geride bıraktı

Kuzey Kıbrıs’ta aylardır beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi nihayet sonlandı. Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 5’inci cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 11 adaydan 9’unu geride bırakıp, Mustafa Akıncı ile ikinci tura kalan Tatar, seçimin galibi oldu.

Tatar, yüzde 51.74 oy oranı ve 67 bin 385 oyla rakibi Akıncı’yı geride bıraktı. Bağımsız aday ve şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48.26 oy oranı ve 62 bin 858 oyda kaldı. İki aday arasındaki oy farkı 4 bin 527 oyla Tatar lehine şekillendi.

Seçim sevinci sokaklara yansıdı

Seçim sonuçları belli olur olmaz Tatar’a destek verenler sokaklara döküldü. Lefkoşa’da

UBP bayraklarıyla şehri turlayan UBP’liler ve Tatar’a destek verenler sevinç tezahüratları yaptı.

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim sonuçlarını açıklamasıyla Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tatar, partililere ve vatandaşlara hitap etmek için Sarayönüne geldi.

Yüzlerce kişi Tatar’ı bayraklar, sloganlar ve davul- zurna eşliğinde karşıladı. Partililer zeytin yaprağı yakıp Tatar’ı tütsüledi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da Tatar’a destek olmak için parti genel merkezindeydi. Seçimin kesin sonucu açıklanınca da Tatar ile eşi Sibel Tatar zafer pozu verdi.