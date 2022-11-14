Üzüntümüz büyük

İstanbul’un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Patlama sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibariyle ilk incelemelerde, 'kesin olarak bu terördür' dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var" dedi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde dün saat 16.13’te bir patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın sesi Beşiktaş ve Şişli’den duyuldu. Caddedeki pek çok işyerinin camları kırıldı. Patlamanın etkisiyle şoke olan vatandaşlar çevredeki dükkanlara sığındı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı

Polis her yerde o şüpheliyi arıyor

İstiklal Caddesi'nin en yoğun olduğu saatlerde yaşanan patlamayla ilgili polis çalışma başlattı. Çevrede yapılan güvenlik kamera çalışmalarında patlama anına ait bir görüntü elde edildi.

Görüntüde kadın olduğu değerlendirilen bir kişinin, beton saksıların önündeki bankta oturduğu görülüyor. Elinde poşet olan kadın saat 16.11'de poşeti bankta bırakarak kalkıyor. Yaklaşık 3 dakika sonra ise patlama yaşanıyor.

Emniyet birimleri her yerde paketi bırakan şüpheliyi ararken, patlamanın çok yönlü soruşturulduğu belirtildi.

8 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İstiklal Caddesi’nde meydanında gelen patlama nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada 8 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından patlama olayı ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan yapılan açıklamada ise, “İstanbul'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur” denildi.

Bozdağ detayları paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Patlamayla ilgili detayları paylaşan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Bir kadın oradaki banklardan birine 40 dakikadan fazla oturuyor, sonra kalkıyor. Kalktıktan 1- 2 dakika sonra patlama meydana geliyor.

İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu olayı yapanların elbette hesabı var. Türkiye’nin güvenilirliğini, huzurunu kaçırmak, birliğimize yönelik bir saldırıdır.

Özel seçilmiş bir bölge. Yabancılar var dünyaya mesaj vermek istemiş olabilirler. Türkiye güçlü bir devlet. Her defasında milletin gücünü arkasına almış 20 yıllık güçlü bir irade var Türkiye’de.”



Erdoğan: Bir kadın bu işte rol oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin, "Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Erdoğan, Endonezya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili açıklamada bulunarak, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında."

KKTC Türkiye’nin acısını paylaştı

İstiklal Caddesi’nde meydanında hain saldırının ardından KKTC’den anavatana destek mesajı yağdı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili mesaj yayınlayarak, yaşanan üzüntüyü belirtti.



Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2022, 10:49