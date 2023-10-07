Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabah bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 25 gram metamfetamin türü uıyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, evde bulunan Murat Şengül, Ahmet Altundemir Yağmur Bulut ile birlikte, evin sahibi Ümit Kabukçu’yu gözaltına aldı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, dün sabah saatlerinde, zanlı Ümit Kakukçu’nun sahibi olduğu evde ikamet eden Murat Şengül’ün tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını ifade etti.

Eve gidildiğinde zanlı Murat Şengül, Ahmet Altundemir ve Yağmur Bulut’un tespit edildiğini belirten polis, yapılan arama sonucunda, salonda bir poşet içerisinde 20 gram metamfetamin bulunduğunu açıkladı. Polis, yine salon içerisinde bulunan bir plastik bidon içerisinde de 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi.

Ev sahibi olan zanlı Ümit Kabukçu’nun da dün itibarı ile gözaltına alındığını belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.