Siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alındı

Başbakan Ünal Üstel, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik alanlardaki işbirlikleri ele alındı. KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayacak, pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelerin değerlendirildiği görüşmede, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıkları üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Yılmaz, bir paylaşım yaparak, “Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmemizde; KKTC’nin kalkınmasına katkı sağlayacak pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelere yönelik değerlendirmelerde bulunduk, 2024 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hazırlıklarına ilişkin istişareler gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Yılmaz, görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Sayın Başbakan ve Sayın Bakanlara ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi. Görüşmede KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Göz yummayacağız

Öte yandan Üstel, Ankara ziyareti öncesi ülkedeki güncel konulara ilişkin açıklama yaptı. Başbakan Ünal Üstel, bir eğitim kurumunda başlatılan ve yürütülen soruşturmaları yakından takip etmeye devam ettiklerini söyledi.

Üstel, “Ancak tüm bunlardan bağımsız olarak şunu da açıkça vurgulamak istiyorum; ülkemizde bulunan yerli ya da yabancı kurumların faaliyetlerinin güvenlik boyutu da bizim için her şeyden önemlidir. Bu ülkede, kim ya da kimler tarafından yapılırsa yapılsın insan kaçakçılığı gibi faaliyetlere de asla göz yummayacağız. Halkımızı, sınırlarımızı ve güvenliğimizi tehdit eden kimseyi affetmeyiz.” dedi.

