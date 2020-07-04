Şok etkisi yarattı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, Gelir ve Vergi Dairesi’nde çalışan Öykü Balıkçıoğlu (43) yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlının geçtiğimiz mart-haziran ayları arasında 396 ehliyet yenileme işlemi yaptığı, karşılığında vatandaşlardan tahsil ettiği 155 bin 125 TL’yi çaldığı belirtildi. Zanlının evinde yapılan aramada daireye ait makbuzlar bulunduğu açıklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada çalınan meblağın artabileceği, ayrıca zanlının bir suç ortağı olabileceği de belirtildi.

Denetimde ortaya çıktı

Yolsuzluk soruşturmasını yürüten polis, 1 Temmuz itibari ile Gelir ve Vergi Dairesi’nin Lefkoşa Şubesi’nde Maliye Teftiş Kurulu tarafından denetim yapılmaya başlandığını söyledi.

Polis, müfettişlerin 1 Mart 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihlerini kapsayan süreyi ele alıp, tüm dökümleri araştırdığını ifade etti.

Polis memuru, denetim sırasında dairede tahsilat birimde çalışan Öykü Balıkçıoğlu’nun 396 ehliyet yenileme işlemi yaptığına, bunların karşılığı olan 155 bin 125 TL parayı gelirler kalemine yatırmadığına dair tespit yapıldığını açıkladı. Olayın 2 Temmuz 2020 tarihinde bildirildiğini, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, Öykü Balıkçıoğlu’nun gözaltına alındığını ve evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, evinde yapılan aramada dairenin tahsilat bölümüne ait farklı kişilere ait makbuzlar bulunduğunu ifade etti.

Suç ortağı olabilir

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturmanın geniş çaplı devam edeceğini, dairenin geriye dönük işlemlerinin de inceleyeceğini ve çalınan meblağın artabileceğini kaydeden polis, zanlının suç ortağı olup olmadığının araştırılacağını da ifade etti.

Polis, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.