Yeni müdürler görevde

Polis Teşkilatı’nda boşalan müdürlüklere yeni isimler atandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Hüseyin Kadir Çete, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne Zafer Zaifer, Girne Polis Müdürlüğüne Kaan Resa Saçar getirildi.

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından dün alınan karar ile 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak koşulu ile İlçe ve PGM Bölüm Müdürlükleri mevkilerine atamalar yapıldı. Yapılan atamalar sonucu; Polis Okulu Müdürlüğüne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Zafer Zaifer, PGM - Trafik Müdürlüğüne Polis Müdürü Mustafa Ceylanlı, Girne Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Kaan Resa Saçar, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, PGM - İdari Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, PGM - Siyasi Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Cemal Gürsel Nuray, PGM - İdari İşler ve Özlük İsleri Müdürlüğüne Başmüfettiş Hafife Çaluda, PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne Başmüfettiş Tarkan Ķızıltuğ, PGM - Adli Polis Müdürlüğüne Başmüfettiş Aziz Nizamoğlu, PGM - Muhaceret Müdürlüğüne ise Başmüfettiş Fevzi Öztümen atandı.

Yaş haddinden emekli olan Süleyman Manavoğlu'nun yerine Polis Genel Müdürlüğü'ne 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere Ahmet Soyalan, 1'inci Yardımcılığa Eybil Efendi ve 2'nci Yardımcılığa da Hüseyin Sağıroğlu atanmıştı.