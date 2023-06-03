Şok ifşaat

Afet İLBAN

Sağlık Dernekleri Platformu, ilaç ve malzeme eksikliklerine dikkat çekmek için Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, üretim eksikliği ve maddi imkansızlığın ilaca ulaşmada büyük bir sıkıntı yarattığını belirterek, mali yönden Sağlık Bakanlığı’na daha fazla para ayrılması için Maliye Bakanı’ndan söz aldıklarını açıkladı.

Eylemciler ilk olarak Maliye Bakanlığı önünde toplandı. “Kan Sulandırıcı Yok”, “Tetanoz Aşısı Yok”, “Antibiyotik Yok”, “Epilepsi MS İlacı Yok”, “Kanser İlaçları Yok”, “Alzheimer Parkinson İlacı Yok”, “Tahlillerimi İstiyorum”, “Tedavi İlaçla Olur, İlaca Erişim Hasta Hakkıdır”, “İlaç Eksikliği İnsanı Eksiltir”, “İlaçlara Yok Diyemezsiniz”, “Müşavir Değil İlaç İstiyoruz”, “Atamaya Para Var, İlaca Yok”, “İlaca Erişim En Temel İnsan Hakkıdır” yazılı dövizler taşınan eylemde, sloganlar da atıldı.

Eyleme, bazı örgütlerin yanı sıra TDP Genel Başkanı Mine Atlı ve CTP Milletvekili Devrim Barçın da katılarak, destek verdi.

Altuğra: Küresel bir kriz

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra eylemcilerin yanına gelerek, yaptığı açıklamada, ilacın küresel bir kriz olduğunu belirterek, köklü çözüme ulaşmanın yollarından birinin de ülkede ilaç fabrikalarını kurmak ve belli başlı ilaçları üretmeye başlayarak, ilaç üretim yelpazesini genişletmek olduğunu söyledi.

Bunların uzun soluklu icraatlar olduğunu ifade eden Altuğra, “Biz bu adımları atıyoruz. Ülkemizde kendi ölçüsünde hizmet veren bir ilaç fabrikamız vardır onunla yakından istişare içindeyiz” diye konuştu.

İlaca ulaşabilmenin çeşitli yolları olduğunu kaydeden Bakan Altuğra, ilacın üretildiğinden, ham maddesine ulaşmakta sıkıntı olmadığından, maddi kaynakla birlikte ilaçların ihtiyaca cevap verecek şekilde ülkeye geleceğinden emin olmak gerektiğini ifade etti.

Bu başlıkların tamamında sıkıntı olduğunu, Covid-19 döneminde başlayan sıkıntının hâlâ devam ettiğini dile getiren Altuğra, ham madde üretiminde Çin ve Hindistan’da iyice azalmaya gidildiğini, bazı hammaddelerin üretilmediğini söyledi. Bu nedenle ilacın yurt dışına çıkmasına tamamen engel getirildiğini veya belli ölçüde ilacın gönderilmesine izin verildiğini anlatan Bakan Altuğra, ülkeye gelen ilaçların kalemlerinde, miktarlarında ciddi sıkıntı yaşandığını belirtti.

“Kaynak ülkedeki nüfusa yetersiz”

“Bizim mali kaynağımız artık ülkemizdeki nüfusa yetecek düzeyde değildir, yetersiz kalıyor” diyen Altuğra, sorunların farkında olduklarını ve bunları aşmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. “Bunlar bahaneler değildir, bunlar gerçeklerdir” diyen Altuğra, ilaca ulaşmakta sıkıntı yaşandığını, piyasaya eksikliği olan ilaçlar olduğunu kaydetti.

“Daha fazla para ayrılması için söz aldık”

Maddi sıkıntıları olduğunu yineleyen Altuğra, Maliye Bakanlığı ile istişarelerinin sürdürdüğünü belirterek, “Mali yönden Sağlık Bakanlığı’na daha fazla para ayrılması adına bizim çalışmamız ve talebimiz vardır. Sayın bakandan bu sözü biz aldık. Evet, bize daha fazla para ayıracak ve biz daha fazla ilaca ulaşabileceğiz” dedi.

“Avuç açan konumdan çıkalım”

Sıkıntının sadece para olmadığına dikkat çeken Altuğra, piyasada eksikliği olan ilaçlar bulunduğunu söyledi.

Özellikle iş insanlarına çağrı yapan Bakan Altuğra, “Gelin ülkemizde fabrikalarımızı kuralım, ilacımızı kendimiz üretelim. Avuç açan konumdan çıkalım, kendi ayaklarımız üzerinde duralım. Sadece ilaç için değil her türlü üretim için bu geçerlidir. Kendi ayakları üzerinde duran bir ülke ve ekonomiye sahip olmak istiyorsak avuç açan değil kendi ayakları üzerinde bir ülke olmalıyız” dedi.

Varoğlu: Gerçek adres Maliye Bakanlığı

Sağlık Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Ahmet Varoğlu eylemde yaptığı konuşmada, ilaç eksikliğinin, her gün üstesinden gelmeye çalışılan bir sorun olduğuna dikkat çekti.

“Sağlıkta tasarruf yapmaya çalışan Maliye Bakanlığı’nın gerçek adres olduğunu düşündüğümüz için buradayız” diyen Varoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın, ilaç ve malzeme eksiklikleriyle ilgili Maliye Bakanlığı’nı adres gösterdiğini söyledi.