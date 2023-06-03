Suç dosyası kabarık

Lefkoşa’da bir eğlence mekanı önünde çıkan kavganın ardından tutuklanan Mustafa Gargınsu, Ali Çiçek ve Reşit Bayhan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların işledikleri suçlar aktarılarak, teminat talep edildi.

Mahkeme, aleyhine birçok suçlama getirilen ve benzer sabıkaları bulunan Gargınsu’nun tutuklu yargılanmasına karar verirken, diğer iki zanlı teminatla serbest kaldı.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 03. 00 sıralarında Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde yaşanan olayda işletmeci olan Ali Çiçek ve güvenlik görevlisi Reşit Bayhan’ın Mustafa Gargınsu ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavganın çıkış sebebinin işletmeci ve güvenlik görevlisinin mekana gelen Gargınsu’nın eşiyle selamlaşması olduğunu açıkladı. Polis, çıkan kavgada zanlıların karşılıklı bir birlerine vurduklarını belirtti.

Polis memuru, her iki tarafın da yüksek sesle anlamsız bir şekilde bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptıklarını belirtti.

Şikayet üzerine olay yerine gidildiğini kaydeden polis, Gargınsu’nun eğlence mekanı önünde aşırı derecede alkol tesiri altında olduğu bir esnada, üzerinde taşımakta olduğu bıçağı, olay yerine giden görevli memurlara gösterdikten sonra, üzerlerine yürüdüğünü söyledi.

Polis, zanlının görevli memurları vurabilecek bir mesafede bıçağı üzerlerine doğru sallayarak yüksek sesle hakaret ettiğini, “Bıçağı gördünüz de mi kaçarsınız" dediğini açıkladı.

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının Lefkoşa Adli Şube içerisinde kendisini ikaz eden polislere aldırış etmeyerek yüksek sesle bağırıp çağırmaya devam ettiğini anlattı.

Polis, zanlı Gargınsu’nun 31 Mayıs, diğer iki zanlının ise 1 Haziran tarihinde tutuklandığını belirtti.

Çok sayıda suçlama var

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Gargınsu’nun “polisi darp görevinden men etmek, korkutmak maksadı ile bıçak taşımak, itale-i lisan, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından tutuklandığını ifade etti. Polis, Gargınsu’nun geçmişte yargılanıp, deport edildiğini ve

10 ay önce Bakanlar Kurulu kararıyla giriş engelinin kaldırıldığını anlattı. Polis, zanlının benzeri suçlardan sabıkaları olduğunu söyleyerek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis memuru, Ali Çiçek ve Reşit Bayhan’ın da kavga ve rahatsızlık suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Ali Çiçek ve Reşit Bayhan’ın 5’er bin TL nakit teminat ve her biri için birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Gargınsu ise bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

