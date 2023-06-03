İŞİD üyeleri geliyor 

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Savunma Komitesi üyelerinin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki tutumuyla ilgili tüm konuları Türk asıllı Sosyal Demokrat Milletvekili Derya Türk-Nachbaur başkanlığındaki Dostluk Grubu’nun gündemine getirdiğini yazdı.

Meclis Savunma Komitesi Başkanı Marinos Sizopulos, milletvekilleri Yorgos Karulla, Kostas Kosta, Hristos Hristu ve Alekos Trifonidis’in yer aldığı Meclis Savunma Komitesi’nin görüşme sırasında Almanya-Türkiye ve Türkiye’nin tutumuyla ilgili görüşlerini ortaya koyma fırsatı bulduğunu yazan gazete, Derya Türk Nachbaur’un ise beklendiği gibi diplomatik şekilde görüşlerini ortaya koyduğunu belirtti.

Rum milletvekillerinin, Türkiye’nin mülteci konusunu araç haline getirmesi konusunu dile getirdiğini belirten gazete, Sizopulos’un Rum Yönetimi aleyhine hibrit savaşından ve IŞİD üyelerinin de dahil olduğu mülteci akınından söz etti.

Habere göre, görüşmede Güney Kıbrıs’ın NATO üyeliğine başvurması olasılığı üzerinde de duruldu.

Sizopulos bu çerçevede “Türkiye bunu kabul edecek mi? İsveç ile bugün ne olduğunu görüyoruz” şeklinde yorumda bulundu.

“İşgal” konusunu gündeme getirerek, 49 yıl önce ne olduğunu unutmalarının mümkün olmadığını savunan Kostas Kosta ise Türkiye’nin hava ve deniz sahaları ihlallerinde de bulunduğunu iddia etti.

Hristos Hristu görüşmede Almanya’nın Türkiye’ye silah ambargosu uygulamaya niyetli olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi ve Türkiye tarafından tank ve denizaltı satın alınmasından söz etti.

Dostluk Grubu Başkanı Derya Türk Nachbaur ise kendilerinin gündemine getirilen konuları Almanya Parlamentosu’na götüreceği teyidinde bulundu.

Türk-Nachbaur, ülkesinin; iki kesimli iki toplumlu bir federasyonun kurulmasına ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasına destek vermek ve müdahil olmaktan kaçınmayacağını belirtti.

Mülteci konusuna da değinen Türk-Nachbour, Alman hükümeti yetkililerinin, düzensiz göçmenlerin geri dönüşünün sağlanabilmesi adına Afrika ülkeleri ile temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Türk-Nachour, NATO konusunda ise Güney Kıbrıs'ın Kuzey Atlantik Antlaşması’na katılım için başvuruda bulunup bulunmamaya karar vermediği için bu konuda bir yorum yapmasının mümkün olmadığı yorumunda bulundu.

Stewart’la görüşme

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, Alman milletvekilleriyle bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler’in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya dayanarak, görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaların ele alındığını belirtti.

Habere göre, açıklamada, “Stewart’ın, Ada’daki barışın ileriye götürülmesi çabalarının ele alınması için Alman heyeti, Ledra Palace’ta karşıladı” ifadesi kullanıldı.